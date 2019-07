Após acesso e campanha 100%, técnica do Palmeiras é demitida e ninguém entende nada

Jogadoras do clube se mostraram tristes e revoltadas nas redes sociais

A notícia da demissão da técnica do time feminino do Ana Lúcia Gonçalves e da supervisora Renata Pelegatti caiu como uma bomba para a equipe. A treinadora foi responsável por uma campanha impecável do : foram nove partidas, nove vitórias, com 40 gols marcados e somente um sofrido. Em suma, foi a melhor campanha do Brasileirão série A2 e isso rendeu o acesso da equipe à elite do certame nacional feminino.

Em nota oficial, o Palmeiras citou uma "readequação de filosofia de trabalho do departamento", mas se limitou a essa explicação vaga. Chama a atenção o ocorrido porque a demissão aconteceu dois dias depois do sonhado acesso à série A1 - a elite do futebol feminino. E apenas poucos dias antes do clássico entre e Palmeiras pela semifinal do Brasileirão feminino série A2.

Em entrevista à Veja, a treinadora disse estar totalmente surpresa com a demissão. Ela falou que o gestor de futebol feminino, Alberto Simão, diferentemente da nota do Palmeiras teria alegado "incompatibilidade".

"A resposta que me foi dada foi essa e também estou tentando entender. Fui muito surpreendida com essa demissão. Não houve desentendimento nenhum, não tenho nada para falar do Palmeiras. Houve discussões normais com o coordenador, questões de trabalho, porque ele não conhecia a realidade do futebol feminino, mas não imaginava que chegaria a este ponto”, revelou Ana Lúcia.

O Palmeiras é o único time de São Paulo a usar uma equipe "terceirizada". O Verdão fez uma parceria com a Prefeitura de Vinhedo, que cederia as atletas e a estrutura para treinos e jogos, enquanto o investimento ficaria com o clube.

Ana Lúcia citou que as jogadoras do time ficaram "abaladíssimas. Me despedi delas hoje à tarde no treino e elas não aceitaram e não entenderam de forma alguma.”

E de fato, nas redes sociais, várias atletas não esconderam sua indignação com a atitude do clube alviverde.

As reações das jogadoras do Palmeiras

A zagueira Camila Silva falou sobre a incoerência da decisão do clube.

Em outro twit, ela chamou a situação de "sem nexo"

A goleira Jully Silva foi enfática ao rebater pessoas que diziam que a treinadora não sabia gerir o grupo.

Karla Alves, uma das mais importantes jogadoras da equipe foi sucinta e, além de retuitar as notícias da demissão da técnica, disse que o dia estava difícil.

Thaís Ferreira disse estar sem chão, após o anúncio da demissão de Ana Lúcia.

