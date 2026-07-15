Após a vitória sobre a França, a mídia espanhola aponta um candidato de destaque ao prêmio de Melhor Jogador da Copa do Mundo

A mídia espanhola está em delírio após a vitória praticamente sem esforço sobre a França na semifinal da Copa do Mundo. A seleção comandada pelo técnico Luis de la Fuente não teve trabalho contra os Bleus e venceu por 0 a 2, graças aos gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro.

O *Marca*, o maior e mais influente veículo esportivo da Espanha, fala de um “espetáculo de futebol inesquecível” da *La Roja*. “A seleção espanhola abriu as portas do Prado e do Louvre para chegar à sua segunda final da Copa do Mundo.”

“Os cartazes do jogo mostravam o quarteto francês, uma formação que lembrava a Champs-Élysées com Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola. A euforia era espanhola. A França, derrotada e surpresa, só representou uma ameaça durante as jogadas individuais esporádicas de Mbappé.”

O veículo de mídia madrilenho destaca Rodri como o grande destaque. Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Fabián Ruiz e Dani Olmo também são elogiados.

Este último também recebe elogios do jornal catalão Diario Sport. “Olmo voltou a mostrar seu talento, inteligência e personalidade. Mais do que isso: ele demonstrou por que é um dos maiores candidatos a ser eleito o Melhor Jogador da Copa do Mundo. Se a Espanha vencer a Copa do Mundo, isso se deve, em grande parte, a ele.” Olmo deu duas assistências nesta Copa do Mundo, mas ainda não marcou nenhum gol.

O Mundo Deportivo observou quatro lendas da Copa do Mundo de 2010 na cabine VIP: Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol e Xavi. “Aquela seleção de Vicente del Bosque jogava um futebol maravilhoso, mas a maneira como esta equipe humilhou a excelente seleção francesa foi histórica. A Espanha não perdeu a posse de bola nem por um momento.”

Segundo o AS, será difícil para a Espanha superar a si mesma. “Esta é uma lição para todas as seleções do mundo. É difícil jogar melhor, domar uma fera com o talento desse adversário, superar gigantes como Mbappé, Olise ou Dembélé. A La Roja conseguiu tudo isso e disputará a final no próximo domingo, em Nova York/Nova Jersey. A segunda estrela, esse milagre, está um passo mais perto.”