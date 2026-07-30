O Bayern de Munique conquistou uma vitória arrasadora por 15 a 0 sobre o Rottach-Egern, que disputa a oitava divisão do futebol alemão.

Marcaram os gols do time bávaro Aleksandar Pavlovic, Arijon Ibrahimovic, Felipe Chávez, Maicon Cardoso, Armindo Sieb e Bastian Assumo, cada um deles anotando dois gols.

Também balançaram as redes João Palhinha, Joshua Kimmich e Skander Nourai.

O jornal "The Sun" noticiou que o Rottach-Egern roubou completamente a cena ao escalar o tesoureiro do clube durante o amistoso.

A partida presenciou um acontecimento incomum, quando o Rottach-Egern colocou o tesoureiro do clube como substituto aos 79 minutos.

Segundo os relatos, o tesoureiro do Rottach-Egern também trabalha como policial e faz parte do clube desde 2002, tendo entrado em campo vestindo as cores de seu time, com um bigode clássico que chamou a atenção dos torcedores.

Essa cena provocou o espanto dos torcedores de futebol, que se apressaram em comentar nas redes sociais.

Um deles escreveu: "Os jogadores do Bayern devem ter ficado completamente confusos", enquanto outro disse: "Esse homem está prestes a ter o melhor momento de sua carreira no futebol, mesmo que não toque na bola".

Em outro comentário, lia-se: "Isso é que é futebol popular de verdade; num momento você é responsável pelos livros contábeis e, no momento seguinte, se vê entrando como substituto diante do Bayern de Munique".

Já um torcedor escreveu: "Sinceramente, acho a coisa toda incrível. O homem está no clube há 26 anos e agora pode dizer que jogou contra o Bayern de Munique".