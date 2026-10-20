O egípcio Mohamed Salah, astro do Trabzonspor, ironizou Serdal Adalı, presidente do Beşiktaş, após o confronto entre as duas equipes, na última segunda-feira, pela oitava rodada do Campeonato Turco.

O Trabzonspor conseguiu vencer o Beşiktaş pelo placar de dois a zero, com Ozan Tufan marcando o primeiro gol da partida aos 21 minutos, enquanto o astro egípcio acrescentou o segundo gol para o time da casa aos 71 minutos.

Salah publicou, por meio de sua conta oficial na rede "X", imagens de sua comemoração após o gol que marcou contra o Beşiktaş, e escreveu sobre elas (35%), numa alusão a uma declaração anterior do presidente do Beşiktaş.

Salah já havia sido ligado a uma transferência para o Beşiktaş antes de assinar com o Trabzonspor, mas as negociações entre as duas partes se complicaram.

Adalı havia declarado, durante as negociações com Salah, que Ramy Abbas, agente do astro egípcio, pediu para elevar sua comissão no negócio para 35%, o que arruinou a transferência do jogador para o Beşiktaş.

Vale lembrar que o gol que Mohamed Salah marcou na partida o fez assumir isolado a liderança dos artilheiros do Campeonato Turco na temporada atual, com 8 gols.

Salah havia se juntado ao Trabzonspor no início da temporada atual por meio de uma transferência gratuita, em um novo desafio, após o fim de sua jornada com o Liverpool.