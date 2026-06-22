Após a vitória histórica do Egito... o Barcelona continua invicto na Copa do Mundo

Os jogadores do FC Barcelona reforçaram sua forte presença na Copa do Mundo de 2026, com o número de vitórias das seleções que contam com as estrelas do “Blaugrana” subindo para 7, após uma série de resultados positivos na segunda rodada da fase de grupos, com destaque para a goleada da Espanha sobre a Arábia Saudita (4 a 0), e a vitória histórica do Egito sobre a Nova Zelândia (3 a 1).

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, a Espanha liderou a lista de novas vitórias com sua goleada sobre a “Seleção Verde da Arábia Saudita”, com a participação das estrelas do Barcelona na construção da vantagem, seguida pelo Egito, que conquistou sua primeira vitória na história da Copa do Mundo com a contribuição de Hamza Abdel Karim, enquanto o confronto entre Cabo Verde e Uruguai (Araújo) terminou em empate positivo (2 a 2).

A segunda rodada também contou com a vitória esmagadora da Holanda sobre a Suécia (5 a 1), com Frenkie de Jong jogando os 60 minutos completos, e do Brasil sobre o Haiti (3 a 0), com a contribuição de Raphinha, que saiu de campo com uma lesão no tendão da perna direita, mantendo assim as duas seleções com o histórico de invencibilidade.

A França também se juntou à lista de vencedores ao derrotar o Senegal (3 a 1), com a participação de Jules Koundé, e a Inglaterra, que conquistou uma ampla vitória sobre a Croácia (4 a 2) com a contribuição de Marcus Rashford e Anthony Gordon, elevando para sete o total de vitórias das seleções que contam com estrelas do Barcelona.

Além das vitórias, outras seis seleções com jogadores do Barcelona registraram empates em suas partidas: Espanha, Uruguai, Egito, Brasil, Holanda e Portugal, sendo que um jogador do Barcelona participou de todas essas partidas, com exceção do jogo contra o Uruguai.