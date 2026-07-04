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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Após a tríplice vitória dos Leões do Atlas... Hafiz Draji agita as coisas com um comentário inflamado sobre a classificação do Marrocos

Canadá x Marrocos
Canadá
Marrocos
Copa do Mundo
Canadá
Marrocos
EUA

O que ele disse?

A seleção marroquina continuou seu desempenho notável na Copa do Mundo de 2026, após garantir sua vaga nas quartas de final com uma vitória merecida sobre o Canadá por três a zero, na partida que os enfrentou na noite de sábado, nas oitavas de final, confirmando mais uma vez que os “Leões do Atlas” estão entre as principais seleções do mundo, anos após sua conquista histórica na Copa do Mundo do Catar de 2022.

Ao comentar a vitória, o comentarista da rede “BeIN Sports”, o argelino Hafiz Daraji, disse: “Quatro anos após seu desempenho histórico na Copa do Mundo de 2022 no Catar, a seleção marroquina continua a afirmar seu lugar entre as grandes seleções, mantendo o mesmo ritmo, ao chegar às quartas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencer o Canadá por 3 a 0, com dois gols do brilhante Ezzedine Ounahi e o terceiro marcado por Rahimi nos últimos segundos”.

E concluiu: “Muitos parabéns à seleção marroquina e à sua torcida”.

Com essa vitória, os “Leões do Atlas” dão continuidade à sua trajetória impressionante na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, marcando um encontro nas quartas de final com o vencedor do confronto entre França e Paraguai, em uma partida que deve ser um dos destaques do torneio, em meio a renovadas ambições marroquinas de chegar às semifinais pela segunda vez consecutiva.

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