Após a terrível lesão sofrida contra o Catar... Koné envia uma mensagem inspiradora de fé aos torcedores

O canadense Ismail Koné publicou uma mensagem comovente em sua conta no Instagram, após sofrer uma lesão grave durante a partida da seleção de seu país contra o Catar nas primeiras horas desta manhã de sexta-feira, o que resultou em uma cirurgia de emergência devido a uma fratura em dois ossos da perna.

O craque do Sassuolo, da Itália, postou uma foto animadora ao lado de seu companheiro de equipe Moisés Bombito, que fez questão de visitá-lo, antes de enviar uma mensagem cheia de fé e gratidão aos companheiros e a todos que o apoiaram, dizendo: “Deus nunca me abandonou em toda a minha vida, nem mesmo uma única vez; por que, então, duvidaria Dele agora? Especialmente porque sabemos que Ele vê e sabe tudo antes mesmo de acontecer, e tem um plano e uma visão para cada um de nós.”

Coné acrescentou em sua comovente postagem: “Essa batalha é um teste para minha fé e minha personalidade, e estou totalmente preparado para ela, pois Deus não nos apresenta um desafio que não possamos superar, e a provação é o melhor presente. Fui inundado pelo amor e apoio de vocês, e agradeço do fundo do meu coração; vocês nem imaginam o quanto sou grato a todos que entraram em contato comigo e se lembraram de mim em suas orações. Agradeço a Deus por isso, pois nem todos têm a sorte de receber esse amor”.

Ele também dirigiu uma mensagem especial aos seus companheiros da seleção canadense após ter sido forçado a passar para o banco de reservas, dizendo: “Aos meus irmãos canadenses, agora me tornei um técnico assistente para apoiá-los na linha de frente. Quero que saibam que os amo do fundo do meu coração, e nossa irmandade é tudo para mim. O que vocês fizeram ontem ficará comigo para sempre; voltarei muito em breve para continuarmos a criar memórias juntos”.

A seleção canadense, anfitriã do torneio, havia reconquistado a torcida após o empate na primeira rodada contra a Bósnia, conquistando uma vitória esmagadora sobre o Catar por 6 a 0; no entanto, a grave lesão sofrida por Koné lançou uma sombra sobre essa grande vitória.

Aos 57 minutos, enquanto o Canadá vencia por 3 a 0, Koné caiu no chão após uma entrada violenta e perigosa do jogador catariano Assem Madibo, e sinais de choque e profunda comoção apareceram nos rostos de seus companheiros e adversários assim que perceberam a gravidade da lesão, o que exigiu a rápida intervenção da equipe médica para socorrê-lo, enquanto o árbitro da partida mostrou o cartão vermelho a Madibo, que deixou o campo chorando.

Essa entrada violenta causou grande indignação em Jesse Marsh, técnico do Canadá, e nos jogadores da equipe, o que levou à eclosão de uma briga e confrontos entre os bancos de reservas das duas equipes, que se repetiram assim que soou o apito final da partida.

A Federação Canadense de Futebol divulgou um comunicado oficial trazendo notícias tranquilizadoras sobre o estado do jogador, no qual se dizia: “Ismael Koné foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida para tratar uma fratura nos membros inferiores”.