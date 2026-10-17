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Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Após a terceira derrota: torcedores do Al Ahly lançam campanha pela demissão de Jaissle do Newcastle

M. Jaissle
Newcastle x Aston Villa
Newcastle
Aston Villa
Premier League
Al-Fayha x Al-Ahli
Al-Fayha
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Alemanha
England
Arábia Saudita

O técnico alemão está em perigo

A torcida do Al Ahli saudita iniciou uma campanha pela demissão do ex-treinador de seu time, o alemão Matthias Jaissle, atual técnico do Newcastle United, após a derrota para o Aston Villa.

O Newcastle perdeu para o Aston Villa por 1 a 0, na partida realizada neste sábado, no estádio St James' Park, pela sétima rodada da Premier League.

Essa foi a terceira derrota do Newcastle na atual temporada do Campeonato Inglês, fazendo o time cair para a 11ª posição na tabela de classificação, com apenas 8 pontos.

Após o fim da partida, a torcida do Al Ahli criou uma hashtag pedindo a demissão de Jaissle do comando do Newcastle United, em razão dos resultados negativos que o time vem enfrentando no momento.

Essa reação dos torcedores do Al Ahli veio depois que o treinador alemão deixou o clube a menos de duas semanas do início da temporada para assumir o Newcastle, após não haver acordo para a renovação de seu contrato.

Jaissle viveu três anos históricos no Al Ahli, desde que assumiu o cargo no verão de 2023, levando a equipe ao título da Liga dos Campeões da Ásia Elite duas vezes, além da conquista da Supercopa da Arábia Saudita após 9 anos de jejum.

Vale lembrar que o Al Ahli vive um momento de instabilidade desde a saída de Jaissle, já que o treinador holandês Marino Pusic não conseguiu apresentar os melhores níveis até o momento.

O Al Ahli ocupa a sexta colocação na tabela do Campeonato Saudita, com 15 pontos, conquistados em 5 vitórias e 3 derrotas, a 7 pontos do líder Al Qadsiah, que disputou uma partida a mais.

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