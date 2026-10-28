A LaLiga e a Federação Espanhola de Futebol anunciaram que será cumprido um minuto de silêncio antes do início de todas as partidas da 11ª rodada do Campeonato Espanhol e da 12ª rodada da segunda divisão, em memória das vítimas do trágico acidente de colisão entre dois trens na província de Toledo.

Conforme destacou o jornal "Marca", as duas instituições confirmaram o acordo quanto a essa medida, prestando condolências às famílias e aos parentes das vítimas e expressando solidariedade a todos os afetados pelo acidente.

Adiamento de partidas da Copa do Rei

A Federação Espanhola de Futebol já havia anunciado anteriormente o adiamento das 24 partidas previstas na primeira fase da Copa do Rei, que deveriam ser disputadas na quarta-feira, em razão do acidente.

A colisão ocorreu na manhã de quarta-feira na linha ferroviária que liga Madri à Andaluzia, na província de Toledo, depois que um trem da empresa "Iryo" se chocou com um trem de alta velocidade do modelo "Ave".

Segundo o balanço mais recente apresentado pelo relatório, o acidente resultou na morte de 68 pessoas, em meio a um clima de tristeza e solidariedade às famílias das vítimas e aos feridos.