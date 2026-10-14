O Comitê de Competições da Federação Espanhola de Futebol decidiu anular o cartão amarelo recebido pelo francês Ibrahima Konaté, zagueiro do Real Madrid, durante o confronto com o Villarreal, após aceitar o recurso apresentado pelo clube merengue. Assim, o jogador deixa de correr risco de suspensão antes do aguardado clássico contra o Barcelona.

Konaté havia chegado a quatro cartões amarelos nesta temporada, o que o colocava sob a ameaça de desfalcar a partida contra o Barcelona caso recebesse uma nova advertência no próximo jogo do Real Madrid, diante do Sevilla, marcado para domingo.

Com a decisão de anular o cartão, o saldo do zagueiro francês caiu para três cartões amarelos, deixando sua situação disciplinar mais segura antes do confronto aguardado.

Comitê de Competições revela os motivos da decisão

Segundo o jornal "Marca", o comitê explicou que Konaté recebeu o cartão amarelo aos 81 minutos da partida contra o Villarreal, depois que o árbitro considerou que ele derrubou um dos jogadores adversários na disputa pela bola, interrompendo um ataque promissor.

Próximas partidas BAR La Liga 16:00 RMA

No entanto, o Comitê de Competições, após analisar as contestações do Real Madrid e os vídeos apresentados pelo clube para sustentar sua posição, concluiu que houve um erro material evidente na descrição do lance que levou à advertência ao jogador.

Nos fundamentos da decisão, consta que a revisão das imagens mostrou que não houve contato entre Konaté e o jogador adversário, o que contraria a base utilizada pelo árbitro para mostrar o cartão amarelo.

Com isso, o comitê decidiu aceitar o recurso do Real Madrid e anular a advertência, em uma medida que dá ao zagueiro francês a chance de atuar diante do Sevilla sem a preocupação de ficar fora do clássico por acúmulo de cartões.

A decisão chega em um momento em que o comitê anunciou a suspensão de Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, por 4 partidas, o que significa sua ausência no clássico.