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Após a Supercopa da Europa, Dowe: agora pensamos na terceira estrela na Liga dos Campeões

PSG x Aston Villa
PSG
Aston Villa
Super Copa da UEFA
D. Doue
França
England
Áustria

Mentalidade inquebrável: o segredo da superioridade do Paris Saint-Germain

Désiré Doué, estrela do Paris Saint-Germain, acredita que é a mentalidade de sua equipe que a torna imbatível, ressaltando que a temporada só começou agora, após a conquista da Supercopa da Europa.

Doué marcou o gol da vitória (2 a 1) sobre o Aston Villa, na última quarta-feira, para que o Paris Saint-Germain conquistasse o título da Supercopa da Europa pela segunda vez em sua história.

Após a partida, o jovem craque francês foi questionado sobre o que torna o Paris Saint-Germain imbatível, e respondeu: "É a nossa mentalidade, pois estamos sempre ansiosos para vencer e sempre buscamos estar no topo da competição".

E acrescentou, em declarações à rede "Canal+" reproduzidas pelo site francês "Foot Mercato": "Mostramos novamente um pouco do nosso melhor, fomos eficazes e defendemos bem, apesar de termos sofrido aquele gol. O Aston Villa é uma equipe muito forte".

E prosseguiu: "Sabemos que voltar das férias não é fácil; alguns jogadores só começaram a treinar há dois dias, e eu, pessoalmente, só comecei a treinar na última segunda-feira. Mas é uma temporada excepcional".

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E completou suas declarações: "Uma temporada maravilhosa que começou agora, e temos que buscar vencer a Copa dos Campeões no domingo (contra o Lens)".

E, sobre a busca do Saint-Germain por conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa pela terceira temporada consecutiva, Doué concluiu sua fala dizendo: "Uma terceira estrela? Claro que pensamos nisso, porque temos ambição, e nosso objetivo é vencer tudo este ano".

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