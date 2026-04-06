Após a substituição polêmica... O Al-Ittihad de Jeddah recebe um laudo médico sobre a lesão de Al-Nusairi

Em um desdobramento que causa satisfação nos bastidores do clube Al-Ittihad, começaram a surgir sinais positivos em relação ao astro marroquino Youssef En-Nesyri, em meio a grande expectativa da torcida quanto ao que os próximos dias trarão.

Os exames médicos realizados ao atacante marroquino Youssef El-Nassiri confirmaram que ele não sofreu nenhuma lesão grave, de acordo com o jornal saudita “Al-Riyadiah”.

O jornal esclareceu que Al-Nassiri, que foi substituído aos 90 minutos durante a partida de sua equipe contra o Al-Hazm na última sexta-feira (que terminou com a vitória do Al-Ittihad por 1 a 0 na 27ª rodada da Liga Saudita Roshen), sofre apenas de uma leve fadiga muscular.

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Al-Nusairi (28 anos) disputou 10 partidas pelo Al-Ittihad desde que se juntou ao time na janela de transferências de inverno, vindo do Fenerbahçe turco, marcando 4 gols e dando uma assistência.

Por outro lado, o técnico português Sérgio Conceição inicia hoje, segunda-feira, os preparativos para o confronto de sua equipe contra o Neom, marcado para a próxima quarta-feira na 29ª rodada do campeonato, durante o treino principal que contará com a participação dos titulares, após a equipe ter se limitado a treinos leves de recuperação na noite de domingo.

O Al-Ittihad também se prepara para um confronto importante contra o Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos no dia 14 de abril, pela Liga dos Campeões da Ásia, em seu estádio em Jeddah.

O Al-Ittihad de Jeddah ocupa atualmente a sexta posição na classificação da Liga Roshen da Arábia Saudita, com 45 pontos.