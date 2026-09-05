Assim, cogita-se que a Giallorossi esteja avaliando uma investida pelo campeão europeu de 2016, que atualmente está sem clube.

Guerreiro, que atuou na Bundesliga pelo BVB e, desde 2023, pelo Bayern de Munique, poderia reforçar a posição de lateral esquerdo na Cidade Eterna, que conta com poucas opções. Na Roma, o técnico Gian Piero Gasperini tem à disposição para o setor apenas o jogador da seleção marroquina Anass Salah-Eddine (24).

No entanto, Gasperini apostou em uma linha de três na defesa nas duas goleadas na abertura da temporada (ambas por 4 a 0 contra Fiorentina e Lecce). Pela ala esquerda, atuou o brasileiro Wesley (22). Uma função que Guerreiro também poderia desempenhar. Além disso, ele também pode ser utilizado no meio-campo defensivo e ofensivo.

Já em março, o Bayern havia anunciado que o contrato de Guerreiro, encerrado no fim de junho, não seria renovado. "Gostaríamos de agradecer de coração ao Rapha pelo período que passamos juntos", disse na ocasião o diretor esportivo Max Eberl. "Rapha sempre foi confiável em campo e, além disso, personalidades como a dele enriquecem qualquer vestiário."

Em seguida, circularam rumores sobre um encerramento precoce da carreira. Em junho, Guerreiro foi apontado como possível sucessor de Alejandro Grimaldo no Bayer Leverkusen. Mais tarde, falou-se em interesse do Benfica. No entanto, esses rumores também não se confirmaram; segundo as informações, o novo técnico Marco Silva não tinha utilidade para Guerreiro.

Quantas vezes Raphael Guerreiro jogou pelo Bayern?

Em determinado momento, uma pista já havia levado à Itália: no fim de julho, vários jornais do país noticiaram uma possível transferência para o Milan. Segundo essas informações, Guerreiro era um candidato para suceder Pervis Estupinan. No entanto, a transferência dele para o Aston Villa fracassou, e a necessidade dos Rossoneri deixou de existir.

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Durante seus três anos no Bayern, Guerreiro raramente fez parte da equipe titular, mas nunca reclamou publicamente disso e, em suas atuações, na maioria das vezes correspondeu com segurança. Na temporada passada, Guerreiro somou seis gols e três assistências em 29 partidas. No entanto, ele também voltou a ter problemas com lesões musculares.