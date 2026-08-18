Reportagens da imprensa apontaram que o Newcastle United entrou em negociações sérias para contratar o meio-campista do Manchester City, em um movimento que visa reforçar o elenco com um jogador de grande experiência antes do fechamento da janela de transferências de verão.

O Newcastle busca reconstruir seu elenco depois de sofrer um duro golpe com a saída de alguns de seus maiores destaques para clubes rivais; a dupla de meio-campo excepcional formada por Bruno Guimarães e Sandro Tonali partiu para o norte de Londres para se juntar ao Arsenal e ao Tottenham, respectivamente, enquanto o ponta inglês Anthony Gordon deixou o clube em busca de uma nova experiência no Barcelona, o que deixou o meio-campo do clube severamente esvaziado.

De acordo com o que noticiou o jornal "The Athletic", Nico González é o principal alvo do grupo comandado pelo técnico alemão Matthias Jaissle para compensar essas ausências determinantes. O jogador espanhol (24 anos) havia se juntado ao Manchester City em fevereiro de 2025, vindo do Porto em uma transferência que atingiu a marca de 52 milhões de libras esterlinas.

O jogador formado na academia "La Masia" do Barcelona disputou 41 partidas ao longo da temporada (2025-2026), totalizando 59 jogos com a camisa do City, mas ficou fora dos planos do técnico Pep Guardiola após o retorno de Rodri da lesão nos ligamentos cruzados. Em seguida, limitou-se a ficar no banco de reservas sob o comando do técnico Enzo Maresca durante a derrota por 3 a 0 para o Arsenal na partida da Supercopa da Inglaterra no último domingo, quando entrou como substituto aos 78 minutos.

Apesar da redução de seu papel no elenco, o jovem jogador declarou no início deste mês que não enfrenta qualquer crise em relação aos minutos que joga, mas agora está próximo de se tornar a sétima contratação do Newcastle no mercado atual.

O Newcastle já havia fechado seis transferências de verão, entre elas a dupla de meio-campo jovem Alagie Bamba (20 anos) e Sean Steur (18 anos), mas a contratação de Nico daria à equipe uma opção mais experiente e imediatamente familiarizada com o ambiente da Premier League.

Vale lembrar que o Newcastle inicia sua caminhada na Premier League com um confronto aguardado diante do Liverpool no próximo domingo, enquanto o Manchester City começa sua campanha no mesmo dia recebendo o Bournemouth, partida que a equipe disputará sem seu craque Rodri após a conclusão de sua transferência para o Barcelona.