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Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

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Após a saída de Guardiola: Owen prevê colocação surpreendente do Manchester City na Premier League

Arsenal x Manchester City
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M. Owen
P. Guardiola
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O ex-astro inglês: o Arsenal vai manter o título da Premier League

O ex-astro do Liverpool e do Manchester United Michael Owen acredita que o Arsenal é o favorito para manter o título da Premier League nesta temporada, revelando suas previsões para os seis primeiros times.

Owen disse, em declarações ao jornal "Metro": "Acredito que pode haver um pequeno número de candidatos ao título nesta temporada".

E acrescentou: "Se você olhar para a pontuação do Arsenal, verá que ela não chegou aos noventa pontos, então eles só precisam recuar um pouco, e com o Chelsea fora da Europa, eles podem lançar um desafio".

E prosseguiu: "O Arsenal é o favorito, com certeza, mas não é garantido que vencerão com facilidade".

Owen prevê que o Liverpool e o Chelsea sejam os concorrentes mais próximos do Arsenal nesta temporada.

Supercopa da Inglaterra
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Arsenal
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Owen completou: "A temporada passada não foi excelente no Liverpool, o estilo de jogo não foi tão bom como antes, e eles sofreram um número muito grande de gols".

E continuou: "Mas a saída de Slot e a chegada de Iraola em seu lugar significam um novo estilo de jogo. É verdade que ele traz muita emoção graças ao seu estilo no Bournemouth, mas o Liverpool é um clube muito maior, e a pressão está aumentando agora".

Owen acrescentou sobre as esperanças do Chelsea de vencer o título: "O Chelsea gastou quantias enormes mais uma vez na janela de transferências, mas talvez desta vez eles tenham um treinador capaz de controlar o vestiário e extrair o melhor dos jogadores, para que joguem como uma única equipe e sejam consistentes".

E apontou: "A ausência do futebol europeu é um fator importante, e deve dar a eles a oportunidade de ter um bom desempenho ao longo da temporada".

Quando questionado sobre suas previsões para os seis primeiros times da Premier League na próxima temporada, disse: "Neste momento, eu escolheria Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, e depois Tottenham".

O Manchester City inicia, com seu novo treinador Enzo Maresca, uma nova fase após a saída de seu treinador histórico Pep Guardiola, que construiu uma era especial dentro do clube celeste ao longo de 10 temporadas em que nunca ficou fora das três primeiras posições.






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