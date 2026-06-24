Após a reverência na Copa do Mundo... Al-Da’ee pede que Yamal se transfira para o Al-Hilal

Talal Mohammed Al-Da’ei, lenda do futebol saudita, pediu ao espanhol Lamine Yamal, craque do Barcelona, que jogasse pelo Al-Hilal nos próximos anos.

Yamal marcou seu primeiro gol na história da Copa do Mundo, levando a seleção da Espanha à vitória sobre a Arábia Saudita por 4 a 0, no último domingo, no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, na segunda rodada da fase de grupos.

Após marcar o gol, o craque do Barcelona comemorou se prostrando, o que impressionou Mohamed Al-Da’ei, que considerou essa a maior mensagem que ele enviou ao mundo.

Al-Da’ei disse em um tuíte publicado em sua conta pessoal no site “X”: “É verdade que ficamos desapontados ao ver você marcar um gol contra a nossa seleção nacional, mas sua prostração diante de Deus foi a maior mensagem enviada ao mundo”.

E acrescentou: “Essa é uma bela demonstração de fé, gratidão e humildade. O que você demonstrou merece todo o respeito e apreço. Obrigado, astro mundial”.

E continuou: “Você enviou uma mensagem clara: que nossa religião é uma religião de amor, tolerância e gratidão a Deus por Suas bênçãos. Sua prostração após marcar o gol foi um momento lindo que refletiu fé e humildade”.

E continuou: “Por mais que a fama cresça, o futebol é uma competição dentro do campo, mas os valores e a ética são o que realmente perdura e une as pessoas. Desejo-lhe todo o sucesso, Lamine. Um grande futuro o aguarda, e sua mensagem chegou ao mundo”.

E concluiu: “Espero te ver um dia na Liga Saudita, com o líder da Ásia e o maior clube da Ásia: o Al-Hilal. Obrigado, estrela. A meu ver, você é o melhor jogador do mundo e, como torcedor do Barcelona, sempre vou adorar assistir à sua magia”.