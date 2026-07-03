O goleiro alemão Marc-André ter Stegen está prestes a se transferir para o Ajax de Amsterdã, após a resolução do principal impasse que há algum tempo vinha dificultando as negociações: a forma de repartição do salário do jogador, que chega a 20 milhões de euros por ano.

De acordo com Fabrizio Romano, especialista em transferências de jogadores, o Barcelona chegou a um acordo preliminar com os representantes do goleiro alemão para que Ter Stegen seja emprestado ao Ajax por uma temporada, até o final de junho de 2027, ficando a cargo do time holandês arcar com a maior parte do salário anual do goleiro durante o período do empréstimo.

Por sua vez, a rede “Sky Sports” indicou que o contrato de empréstimo não incluirá uma cláusula que conceda ao Ajax o direito de compra definitiva, e, embora restem apenas os últimos retoques e a discussão de pequenos detalhes finais entre as partes, a menos que surjam obstáculos imprevistos, o goleiro alemão passará por exames médicos de rotina na capital holandesa, preparando o terreno para o anúncio oficial na próxima semana.

O fator técnico desempenhou um papel fundamental na concretização da negociação, mais especificamente a presença do técnico espanhol Michel à frente da comissão técnica do Ajax; o mesmo cenário se repetiu na temporada passada, quando Michel treinou Ter Stegen durante seu período de empréstimo ao Girona.

O técnico espanhol insistiu em trazer o goleiro alemão de volta para seu novo projeto na Holanda, prometendo a ele a posição de goleiro titular indiscutível — um privilégio que Ter Stegen não tinha de forma alguma no Barcelona.

O goleiro alemão entrou nessas negociações ciente de como sua situação havia mudado no Camp Nou; ali, o jovem goleiro Juan García havia se tornado a primeira opção e um pilar inabalável na escalação do técnico Hans Flick, após uma temporada excepcional.

Com dois anos restantes em seu contrato com o Barcelona, Ter Stegen preferiu a opção de se transferir para garantir uma vaga de titular. O goleiro já se encontra na cidade de Barcelona para finalizar as negociações, preparando-se para viajar imediatamente para Amsterdã a fim de se juntar aos treinos coletivos do Ajax assim que a transação for anunciada oficialmente.