A diretoria do Bayern de Munique se reuniu hoje, sexta-feira, para discutir o futuro de Michael Olise, ponta do time bávaro, durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal francês “L’Équipe” confirmou hoje de forma categórica que Oliessi comunicou aos companheiros, durante a Copa do Mundo de 2026, seu desejo de se transferir para o Real Madrid.

Florian Plettenberg, renomado jornalista da rede “Sky Sport Alemanha”, escreveu: “O Bayern de Munique continua lidando com serenidade com a reportagem exclusiva publicada pelo jornal ‘L’Équipe’”.

Ele acrescentou: “A diretoria do clube discutiu sua posição novamente hoje e obteve total aprovação de todos os tomadores de decisão, incluindo Uli Hoeneß. A posição é que Michael Oulissi não está à venda, e o clube considera que ele não se encontra em uma situação que permita que qualquer parte exerça pressão sobre ele”.

E continuou: “O Bayern de Munique está plenamente ciente de que o Real Madrid pode se tornar uma opção para Oulissi no futuro, e isso não é segredo, mas, no momento, o clube planeja contar com o jogador a 100%. O contrato do astro francês vai até 2029 e não contém nenhuma cláusula que permita sua saída”.



E continuou: “Todas as portas continuam fechadas nesta fase, e o Bayern de Munique deseja renovar o contrato de Oulissi, além de se preparar para torná-lo um dos três jogadores mais bem pagos do clube”.

E acrescentou: “O Bayern de Munique ainda se baseia em dois fatores principais em relação ao futuro de Oulissi: em primeiro lugar, a confirmação de Florentino Pérez, além do comunicado oficial divulgado pelo Real Madrid, no qual Pérez garantiu pessoalmente à diretoria do Bayern de Munique que o clube madrilenho não pretende contratar Oulissi neste verão e não tem intenção de apresentar qualquer oferta para contratá-lo no momento”.

E continuou: “O Bayern confia 100% nas garantias de Pérez, com base na relação excepcional que une os dois clubes”.

E acrescentou: “Em segundo lugar... as mensagens que o Bayern de Munique recebeu diretamente de Oulissi e de seu representante durante a Copa do Mundo, nas quais ambas as partes afirmaram que não pretendem sair e que desejam permanecer no clube”.

E concluiu: “Até hoje, nem Oulissi nem seu representante comunicaram à diretoria do Bayern de Munique qualquer intenção de deixar o clube durante a atual janela de transferências de verão”.