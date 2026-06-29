Após a renúncia de Al-Meshal... Requisitos para se candidatar à presidência da Federação Saudita

A Federação Saudita de Futebol anunciou, nesta segunda-feira, os requisitos e critérios para a candidatura à presidência do Conselho de Administração da Federação, após o anúncio de Yasser Al-Misehal de que renunciaria ao cargo devido ao fracasso na candidatura à Copa do Mundo de 2026.

Al-Meshal havia apresentado sua renúncia após a eliminação da seleção saudita na fase de grupos da Copa do Mundo, abrindo caminho para a eleição de um novo Conselho de Administração que liderará o futebol saudita na próxima fase, que contará com eventos importantes, entre os quais se destacam a Copa do Golfo de 2026 e a Copa da Ásia de 2027.

A Federação Saudita de Futebol esclareceu que a candidatura à presidência do conselho de administração está sujeita a uma série de condições, sendo a principal delas que o candidato possua experiência em liderança esportiva na área do futebol, seja em nível local ou internacional, por um período não inferior a dois anos nos últimos cinco anos.

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Além disso, a Federação exigiu que o candidato seja de nacionalidade saudita e resida no Reino, possua diploma universitário e domine a língua inglesa, de acordo com a natureza do trabalho administrativo e da comunicação com as federações continentais e internacionais.

A Federação também enfatizou a necessidade de que o registro civil do candidato esteja isento de quaisquer antecedentes morais que prejudiquem a honra, a lealdade ou a integridade, e que ele não tenha sido anteriormente sujeito a punições como exclusão, perda de filiação ou expulsão de qualquer clube, federação, órgão esportivo ou qualquer outra entidade.

A Federação indicou ainda que a idade do candidato não deve ser inferior a 28 anos nem superior a 70 anos, de acordo com os regulamentos que regem o processo de candidatura e eleições.

Espera-se que a Federação Saudita anuncie, nos próximos dias, o cronograma para a abertura das inscrições e a realização das eleições, como preparação para a escolha de um novo Conselho de Administração que assumirá a liderança do futebol saudita na próxima fase, após o fim da era de Yasser Al-Misehal, que durou sete anos.