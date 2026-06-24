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Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Após a recusa do pedido dos Faraós... os EUA dão vantagem ao Irã antes do confronto decisivo contra o Egito

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Decisão polêmica dos EUA antes do jogo entre Egito e Irã!

Em uma medida inesperada, poucas horas antes da rodada decisiva da Copa do Mundo de 2026, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou a flexibilização das restrições impostas à seleção iraniana, permitindo que ela entre em território americano 48 horas antes de seu aguardado confronto contra o Egito, na terceira rodada do Grupo 7.

A decisão, divulgada por um porta-voz do ministério, determina que a delegação iraniana continue obrigada a partir imediatamente após o término da partida, que será disputada na noite de sexta-feira, horário de Seattle. Assim, a seleção iraniana deixará seu acampamento em Tijuana, no México, hoje, quarta-feira, rumo a Seattle, para se preparar para o confronto decisivo.

Andrew Giuliani, diretor executivo da equipe da Casa Branca responsável pela “FIFA”, revelou à agência “Associated Press” — e a notícia foi reproduzida pela “Reuters” — que a prorrogação ocorreu após “o acompanhamento do andamento dos dois primeiros voos... Se tudo correr bem, prorrogaremos o dia adicional, devido à duração da viagem”.

Essa mudança, divulgada inicialmente pela “NBC News”, ocorre em paralelo às negociações diplomáticas entre Washington e Teerã sobre o fim da guerra no Irã.

A seleção iraniana havia reclamado repetidamente das restrições de viagem que afetaram seus preparativos. Em março passado, a “FIFA” recusou o pedido de transferência de seus jogos para o México, mas posteriormente concordou em transferir seu campo de treinamento de Tucson, no Arizona, para Tijuana.

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Apesar disso, vários dirigentes da equipe e membros da comissão técnica foram impedidos de acompanhar a delegação, e a equipe também não teve permissão para viajar para seus dois jogos anteriores perto de Los Angeles a não ser apenas um dia antes da partida. O técnico Amir Qalaa Noy considerou isso uma causa direta para o desempenho da equipe, que se limitou a um empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia e a uma derrota para a Bélgica.

Segurança recusa hospedagem dos Faraós em Seattle

Ibrahim Hassan, diretor da seleção egípcia, havia confirmado que as autoridades de segurança recusaram o pedido de hospedagem da seleção na cidade de Seattle, conforme estava previsto após a partida contra a Nova Zelândia na Copa do Mundo; consequentemente, a delegação da seleção retornou à cidade de Spokane.

Ibrahim Hassan acrescentou, em declarações oficiais à Federação Egípcia de Futebol, que a seleção desejava viajar diretamente para Seattle a fim de poupar os jogadores do cansaço causado pelas muitas viagens, em preparação para a partida contra o Irã no dia 26 de junho; no entanto, devido à decisão das autoridades de segurança, a delegação da seleção egípcia retornou a Spokane.

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