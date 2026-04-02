Após a recuperação de Al-Nusairi... um contra-ataque repentino atordoa o Al-Ittihad de Jeddah

O time do Al-Ittihad de Jeddah sofreu um revés inesperado antes do confronto contra o Al-Hazm, marcado para a noite desta sexta-feira, no âmbito da 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, em um acontecimento que abalou as fileiras da equipe e causou preocupação tanto na comissão técnica quanto na torcida.
O Al-Ittihad havia recuperado os serviços do marroquino Youssef El-Nassiri, atacante da equipe, após ele se recuperar de sua última lesão, tendo participado integralmente dos treinos coletivos.
De acordo com o que o Al-Ittihad anunciou em sua conta oficial na rede social “X”, o atacante Saleh Al-Shehri sofreu uma lesão no músculo da perna.
E esclareceu que “o atacante da seleção saudita sofreu a lesão no último estágio da seleção nacional para os confrontos contra o Egito e a Sérvia”.
A equipe médica indicou que o jogador passará por um programa médico e de reabilitação, a fim de se preparar para voltar a jogar.
O “Al-Amid” busca se recuperar, já que ocupa a sexta posição, com 42 pontos na tabela de classificação da Liga Roshen.