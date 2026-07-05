A Comissão de Disciplina e Ética divulgou hoje uma nova decisão sobre a queixa apresentada pelo Al-Ahli contra o dirigente do Al-Nassr, Faisal Al-Sulaihem, em virtude dos acontecimentos que marcaram o confronto entre as duas equipes na Liga Roshen da Arábia Saudita durante a última temporada.

O incidente remonta à partida que opôs o Al-Ahli ao Al-Nasr na última rodada da Liga Roshen, que terminou com a vitória do “Al-Alamy” por 2 a 0, e que foi marcada por um clima tenso dentro do campo, após a eclosão de confrontos entre vários jogadores das duas equipes logo após o apito final, o que exigiu a intervenção das comissões técnicas e administrativas, além de alguns dirigentes, para conter a situação.

Após esses eventos, o Al-Ahli apresentou uma queixa oficial contra Faisal Al-Sulaihem, sob a alegação de agressão a um dos jogadores da equipe durante os confrontos que se seguiram à partida, levando a Comissão de Disciplina e Ética a iniciar a análise do caso.

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Após analisar todos os documentos e argumentos apresentados, a comissão decidiu aceitar a denúncia do ponto de vista formal, antes de rejeitá-la do ponto de vista substantivo, confirmando que a decisão é passível de recurso, de acordo com o artigo 144 do Regulamento de Disciplina e Ética.

O Al-Ahli tem o direito de interpor recurso contra a decisão dentro do prazo estabelecido no regulamento, caso deseje dar continuidade aos procedimentos legais relativos ao caso.

Vale lembrar que o Al-Nassr acabou conquistando o título da Liga Roshen após uma disputa acirrada com o Al-Hilal que se estendeu até os últimos metros.