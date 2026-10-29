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FBL-EUR-C1-COMO-MAN UNITEDAFP
Traduzido por

Após a rebelião e o castigo... Carrick anuncia a sua decisão decisiva sobre a braçadeira de capitão do Manchester United

M. Carrick
B. Fernandes
Manchester United
Chelsea x Manchester United
Chelsea
Premier League
England
Portugal

Bastidores da reconciliação antes do confronto contra o Chelsea

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Michael Carrick, técnico do Manchester United, colocou um fim à polêmica em torno da braçadeira de capitão dentro de Old Trafford, ao confirmar de forma categórica que o astro português Bruno Fernandes manterá a capitania da equipe, apesar da recente crise que explodiu entre as duas partes.

A confirmação de Carrick veio antes do aguardado confronto da equipe diante do Chelsea, pela Premier League, no próximo sábado, reforçando que seu capitão está "totalmente comprometido" com o clube e que não há qualquer problema.

Da crítica pública ao banco de reservas

A crise havia começado depois que Fernandes criticou publicamente as táticas do United após a humilhante derrota para o Como por 4 a 1, na Liga dos Campeões da Europa. A resposta veio rápida de Carrick, que deixou o jogador português de fora do elenco da equipe que perdeu em casa para o Bournemouth por três a zero no último domingo.

Carrick comentou sua decisão polêmica em declarações divulgadas pela "Reuters": "Foi uma decisão baseada no que consideramos adequado para a partida, é só isso".

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E acrescentou o técnico do United: "O Bruno está totalmente comprometido com este clube, e não há absolutamente nenhum problema. Seguimos em frente, tomamos as decisões uma a uma e nos concentramos na partida de sábado. Ele liderou a equipe com maestria ao longo de muitas partidas e muitos anos, e continuará fazendo isso", indicando que o desentendimento foi resolvido após conversas francas entre os dois.

Carrick sob a guilhotina

O Manchester United vive um de seus piores momentos, já que a derrota para o Bournemouth estendeu a série de jogos da equipe sem vitória para oito partidas em todas as competições, fazendo-o cair para a 16ª posição na tabela de classificação, a apenas um ponto de diferença da zona de rebaixamento.

Apesar de os principais dirigentes do clube terem realizado conversas emergenciais na última segunda-feira, em meio a especulações sobre o futuro de Carrick, ele permaneceu no cargo.

Carrick respondeu aos rumores com confiança: "Entendo perfeitamente a natureza do cargo, compreendo a função, as responsabilidades e o que elas acarretam, por isso não preciso de nenhuma garantia de ninguém".

Por outro lado, o lendário ídolo do clube e ex-capitão Gary Neville questionou a decisão de manter Carrick, e disse no podcast "Stick to Football": "Acredito que a permanência dele é resultado da ausência de planejamento e da falta de opções. Às vezes o técnico precisa ser demitido para o próprio bem; eu precisei ser demitido do Valencia, fiquei feliz em acabar com o meu sofrimento".

Vale lembrar que Carrick, que assumiu a missão como sucessor de Ruben Amorim em janeiro passado, devolveu a esperança à torcida ao levar a equipe à terceira colocação na temporada passada, mas não conquistou nenhuma vitória no Campeonato desde que venceu o recém-promovido Ipswich Town em 30 de agosto passado.

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