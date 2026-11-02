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SS Lazio v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Após a queda do Barcelona: 4 clubes que resistem à derrota nas grandes ligas europeias

Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Napoli x Lazio
Napoli
Lazio
Campeonato Italiano
G. Gattuso
Roma
Borussia Dortmund
Bundesliga
Barcelona
Real Madrid
Alemanha
Itália
Espanha
Tradição Esportiva
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Os contornos da disputa pelos títulos nacionais na Europa começam a ficar mais claros aos poucos, mas apenas quatro times ainda mantêm uma campanha invicta em seus principais campeonatos.

Lazio, Roma, Bayern de Munique e Borussia Dortmund passaram a ser os únicos clubes que resistiram à derrota.

O Barcelona estava entre os clubes que tiveram um início perfeito, depois de vencer todas as suas partidas no campeonato, antes de sua série terminar com a derrota para o Real Madrid no clássico.

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Com essa derrota, o Campeonato Espanhol deixou de ter qualquer time que não tenha sofrido uma derrota, restringindo a disputa a dois clubes da Alemanha e outros dois da Itália, segundo o site tribuna.

Próximas partidas
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Campeonato Italiano

08 de nov. de 2026

LAZ

LAZ

Apesar de a presença do Bayern de Munique na lista não representar uma grande surpresa, os outros três clubes têm histórias diferentes, e a Lazio se destaca especificamente como a surpresa mais importante.

O clube da capital italiana se transformou em uma das maiores surpresas da temporada 2026-2027, sob o comando do técnico Gennaro Gattuso.

Após disputar dez partidas no campeonato, a Lazio conquistou nove vitórias e um empate, somando 28 pontos e assumindo isoladamente a liderança do Campeonato Italiano, com três pontos de vantagem sobre a Inter, graças à derrota desta última no dérbi da raiva para a rival Milan por 3 a 1.

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A Lazio lidera a classificação à frente de Inter, Roma, Como e Milan, depois que seu início forte deu diversos motivos de otimismo à sua torcida.

A Roma, por sua vez, vive um começo invicto sob o comando de Gian Piero Gasperini, após conquistar sete vitórias e três empates nas primeiras dez partidas do campeonato, mantendo-se presente com força na disputa pelo título. Esse início ganha importância adicional diante da busca do time pela conquista do título do Campeonato Italiano pela primeira vez desde 2001.

Alemanha: Bayern de Munique e Dortmund

Na Alemanha, Bayern de Munique e Borussia Dortmund continuam a evitar a derrota, depois que cada um conquistou cinco vitórias e três empates nas primeiras oito rodadas do Campeonato Alemão, somando 18 pontos cada time.

A presença do Bayern de Munique nessa lista não representa surpresa, levando em conta seu histórico nacional, mas o Dortmund espera transformar seu início forte em uma disputa contínua pelo título.

Com apenas quatro clubes permanecendo invictos em dois campeonatos, a pergunta que fica é: até quando esses times conseguirão manter sua campanha livre de derrotas?

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