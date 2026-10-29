Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-EUR-C1-BARCELONA-TRAININGAFP
Traduzido por

Após a queda de quatro defensores, Laporta coloca campeão do mundo como alvo emergencial para salvar a temporada do Barcelona

L. Yamal
P. Porro
Barcelona
Tottenham
Espanha

A dupla da Copa do Mundo está de volta!

Diante da crise de lesões sem precedentes que atingiu a defesa do Barcelona, um nome novo e, ao mesmo tempo, antigo começou a ganhar força nos corredores do Camp Nou como a solução mágica tão esperada: o lateral-direito do Tottenham e campeão mundial pela seleção espanhola, Pedro Porro.

Essa movimentação emergencial veio depois que a comissão técnica se viu diante de um verdadeiro desastre defensivo nas últimas semanas, com a queda de quatro defensores de uma só vez — Eric García, Jules Koundé, Andreas Christensen e Xavi Espart —, o que levou a diretoria do clube a abrir totalmente o dossiê das contratações de inverno.

O site espanhol "3cat" noticiou, por meio de fontes próprias dentro do clube catalão, que nenhuma decisão definitiva foi tomada até o momento, já que a diretoria prefere esperar e aguardar a evolução do quadro dos lesionados, especialmente porque os laudos médicos confirmam que as lesões deles não são de longa duração.

Mas, caso seja decidido entrar no mercado de inverno, o presidente Joan Laporta tem um alvo claro e preferido em termos pessoais: Pedro Porro. Filho da Estremadura e ex-jogador do Girona, tornou-se um dos nomes queridos do presidente após seu brilho marcante.

Próximas partidas
TOT

TOT

Premier League

31 de out. de 2026

CRY

CRY

BAR

BAR

La Liga

31 de out. de 2026

ALA

ALA

Dupla mágica com Lamine Yamal

A admiração de Laporta por Porro não surgiu do nada. O lateral de 26 anos foi um dos principais pilares da seleção espanhola coroada campeã da Copa do Mundo no verão passado.

Depois de garantir a titularidade a partir do segundo jogo, Porro formou uma dupla impressionante no lado direito com a joia do Barcelona, Lamine Yamal, e contribuiu diretamente para o título ao marcar dois gols decisivos, um deles na histórica semifinal contra a França.

As fontes revelaram que o próprio Laporta esteve presente no estádio de Dallas para acompanhar a semifinal ao vivo, e saiu com uma impressão excepcional sobre o jogador, a mesma impressão que se confirmou após vê-lo na final da Copa do Mundo.

Sondagem no verão

Apesar de Porro ter renovado o contrato com o Tottenham Hotspur pouco antes do início da Copa do Mundo, o que complica as cláusulas do negócio e o torna custoso, o Barcelona não ficou de braços cruzados.

As fontes confirmaram que o clube catalão já sondou o jogador e seu entorno nas últimas semanas da janela de transferências do verão passado, quando a ideia de reforçar a defesa estava em pauta.

Apesar desses contatos exploratórios, as mesmas fontes enfatizaram que o assunto não passou da fase de coleta de informações, e que o Barcelona não apresentou nenhuma proposta oficial, nem ao jogador nem ao seu clube londrino, até o momento. No entanto, o nome dele segue agora no topo da lista de Laporta, caso o Blaugrana decida se movimentar em janeiro próximo.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google