Diante da crise de lesões sem precedentes que atingiu a defesa do Barcelona, um nome novo e, ao mesmo tempo, antigo começou a ganhar força nos corredores do Camp Nou como a solução mágica tão esperada: o lateral-direito do Tottenham e campeão mundial pela seleção espanhola, Pedro Porro.

Essa movimentação emergencial veio depois que a comissão técnica se viu diante de um verdadeiro desastre defensivo nas últimas semanas, com a queda de quatro defensores de uma só vez — Eric García, Jules Koundé, Andreas Christensen e Xavi Espart —, o que levou a diretoria do clube a abrir totalmente o dossiê das contratações de inverno.

O site espanhol "3cat" noticiou, por meio de fontes próprias dentro do clube catalão, que nenhuma decisão definitiva foi tomada até o momento, já que a diretoria prefere esperar e aguardar a evolução do quadro dos lesionados, especialmente porque os laudos médicos confirmam que as lesões deles não são de longa duração.

Mas, caso seja decidido entrar no mercado de inverno, o presidente Joan Laporta tem um alvo claro e preferido em termos pessoais: Pedro Porro. Filho da Estremadura e ex-jogador do Girona, tornou-se um dos nomes queridos do presidente após seu brilho marcante.

Dupla mágica com Lamine Yamal

A admiração de Laporta por Porro não surgiu do nada. O lateral de 26 anos foi um dos principais pilares da seleção espanhola coroada campeã da Copa do Mundo no verão passado.

Depois de garantir a titularidade a partir do segundo jogo, Porro formou uma dupla impressionante no lado direito com a joia do Barcelona, Lamine Yamal, e contribuiu diretamente para o título ao marcar dois gols decisivos, um deles na histórica semifinal contra a França.

As fontes revelaram que o próprio Laporta esteve presente no estádio de Dallas para acompanhar a semifinal ao vivo, e saiu com uma impressão excepcional sobre o jogador, a mesma impressão que se confirmou após vê-lo na final da Copa do Mundo.

Sondagem no verão

Apesar de Porro ter renovado o contrato com o Tottenham Hotspur pouco antes do início da Copa do Mundo, o que complica as cláusulas do negócio e o torna custoso, o Barcelona não ficou de braços cruzados.

As fontes confirmaram que o clube catalão já sondou o jogador e seu entorno nas últimas semanas da janela de transferências do verão passado, quando a ideia de reforçar a defesa estava em pauta.

Apesar desses contatos exploratórios, as mesmas fontes enfatizaram que o assunto não passou da fase de coleta de informações, e que o Barcelona não apresentou nenhuma proposta oficial, nem ao jogador nem ao seu clube londrino, até o momento. No entanto, o nome dele segue agora no topo da lista de Laporta, caso o Blaugrana decida se movimentar em janeiro próximo.