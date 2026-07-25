Serdal Adali, presidente do clube turco Besiktas, revelou os últimos desenvolvimentos das negociações do seu clube para contratar o egípcio Mohamed Salah, ex-estrela do Liverpool, confirmando que a direção do clube apresentou a sua proposta final ao jogador e ao seu agente, e que a decisão está agora nas mãos da outra parte.

Adali afirmou, em declarações exclusivas ao site turco Ortacizgi : "Tal como foi publicado na comunicação social, continuamos há algum tempo a conduzir negociações com Salah e os seus representantes acerca dos detalhes do negócio".

E acrescentou: "Na última fase, discutimos as exigências do jogador e dos seus representantes em todos os aspetos e, após negociações mútuas, apresentámos a nossa proposta oficial e final. Pedimos também que nos comunicassem a sua decisão num curto espaço de tempo".

O presidente do Besiktas prosseguiu: "Enquanto os nossos trabalhos relativos às transferências prosseguem a todo o vapor, esta é a situação atual no que diz respeito a Salah. Avaliámos os ajustes solicitados desde o início das negociações, em linha com os interesses do clube, e apresentámos a nossa proposta final".

Adali encerrou as suas declarações dizendo: "Agora a decisão está nas mãos do jogador".

Vários relatos da imprensa haviam associado Mohamed Salah a uma transferência para o Besiktas durante o atual período de transferências.

Segundo o fidedigno jornalista italiano Nicolò Schira, o Besiktas chegou a um acordo com Salah e o seu agente sobre todos os termos pessoais, devendo o jogador assinar um contrato de uma temporada, com um salário que chega aos 12 milhões de euros.