A Federação Internacional de Futebol (FIFA) negou ter escolhido o uruguaio Federico Valverde, craque do Real Madrid, como o melhor jogador da partida da seleção de seu país contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026.

Valverde foi titular no empate de 1 a 1 entre a Arábia Saudita e o Uruguai, na madrugada desta terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Após o término da partida, o craque do Real Madrid recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, em uma decisão que gerou polêmica, especialmente após o brilhante desempenho de Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, que apresentou um excelente nível contra o Uruguai.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) revelou ao jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” que não foi ela quem escolheu Valverde como o melhor jogador da partida, pois a escolha foi feita por meio de votação popular em seu site oficial.

A FIFA informou que apresentou os nomes de três jogadores para votação do público nos últimos 15 minutos da partida: Valverde, Al-Owais e o zagueiro saudita Abdul-Ilah Al-Omari, e o resultado foi favorável ao astro uruguaio.

Vale lembrar que Al-Owais continua sendo o goleiro com mais defesas na Copa do Mundo de 2026 até o momento, tendo defendido nove chutes, quatro deles de dentro da grande área, garantindo assim o primeiro ponto de sua seleção no torneio.