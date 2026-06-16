Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Após a polêmica envolvendo Al-Oweis... a FIFA se distancia da escolha de Valverde para o prêmio da Arábia Saudita e do Uruguai

Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
M. Al Owais
F. Valverde
Uruguai x Cabo Verde
Uruguai
Cabo Verde
Espanha
Arábia Saudita
EUA
Uruguai
Cabo Verde

O craque do Real Madrid foi eleito o melhor jogador da partida emocionante

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) negou ter escolhido o uruguaio Federico Valverde, craque do Real Madrid, como o melhor jogador da partida da seleção de seu país contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026.

Valverde foi titular no empate de 1 a 1 entre a Arábia Saudita e o Uruguai, na madrugada desta terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Após o término da partida, o craque do Real Madrid recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, em uma decisão que gerou polêmica, especialmente após o brilhante desempenho de Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, que apresentou um excelente nível contra o Uruguai.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) revelou ao jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” que não foi ela quem escolheu Valverde como o melhor jogador da partida, pois a escolha foi feita por meio de votação popular em seu site oficial.

A FIFA informou que apresentou os nomes de três jogadores para votação do público nos últimos 15 minutos da partida: Valverde, Al-Owais e o zagueiro saudita Abdul-Ilah Al-Omari, e o resultado foi favorável ao astro uruguaio.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Arábia Saudita crest
Arábia Saudita
KSA
Copa do Mundo
Uruguai crest
Uruguai
URU
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

Vale lembrar que Al-Owais continua sendo o goleiro com mais defesas na Copa do Mundo de 2026 até o momento, tendo defendido nove chutes, quatro deles de dentro da grande área, garantindo assim o primeiro ponto de sua seleção no torneio.

Publicidade