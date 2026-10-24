O Campeonato Espanhol se prepara para oferecer uma cobertura televisiva sem precedentes do confronto do Clássico entre Barcelona e Real Madrid, marcado para este domingo, no estádio Camp Nou, por meio do uso de até 38 câmeras, com a possibilidade de elevar esse número para 39, em meio a expectativas de que o público potencial da partida ultrapasse mais de 650 milhões de espectadores ao redor do mundo.

De acordo com o jornal espanhol Sport, o plano de produção prevê a distribuição das câmeras por todo o estádio, para cobrir diferentes detalhes da partida, no âmbito dos esforços da La Liga para oferecer uma experiência de visualização avançada de um dos confrontos mais importantes do futebol mundial.

A cobertura esperada supera o número habitual de câmeras nas partidas de Barcelona e Real Madrid, que varia entre 25 e 26 câmeras, pois incluirá câmeras no gol, na linha do gol, nos bancos de reservas e nos túneis, além de câmeras de alta velocidade que permitem a reprodução dos lances de múltiplos ângulos.

Esses arranjos surgem na esteira da polêmica provocada por algumas decisões de arbitragem na partida entre Real Madrid e Sevilla, depois que as imagens televisivas, segundo o relatório, não forneceram um ângulo decisivo de um dos lances que envolveu Arda Güler e Vini, o que reforça a importância de disponibilizar ângulos de filmagem adicionais nos grandes confrontos.

Entre as tecnologias que se espera utilizar está a bola conectada, que aparecerá pela primeira vez em uma partida de Clássico, permitindo o fornecimento de dados adicionais durante o jogo, além da tecnologia Ref Cam, que transmite as cenas da perspectiva do árbitro, oferecendo ao público uma visão diferente dos acontecimentos da partida.

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No âmbito internacional, a La Liga espera que o público potencial chegue a mais de 650 milhões de espectadores, enquanto se aguarda a presença de 28 instituições de transmissão televisiva dos mercados internacionais em Barcelona para produzir conteúdo específico sobre a partida, em paralelo à distribuição do sinal televisivo por meio de plataformas globais, entre elas Disney, DAZN e Canal+.

A cobertura preliminar deve começar 90 minutos antes do início da partida, abrangendo a chegada das duas equipes ao estádio, os bastidores dos vestiários e os períodos de aquecimento, proporcionando aos espectadores um acompanhamento ampliado do clima do Clássico antes do apito inicial.

O jornal indicou que a La Liga esclareceu que o alcance do Clássico subiu 51% ao longo das duas últimas temporadas, em comparação com as quatro temporadas anteriores a elas, um indicativo da ampliação do alcance do acompanhamento internacional do confronto entre os dois rivais.