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Após a polêmica do "cotovelo de Güler", a La Liga prepara uma surpresa inédita no Clássico

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Espanha

Qual é a história?

O Campeonato Espanhol se prepara para oferecer uma cobertura televisiva sem precedentes ao confronto do Clássico entre Barcelona e Real Madrid, marcado para este domingo no estádio Camp Nou, por meio do uso de até 38 câmeras, com a possibilidade de elevar o número para 39, em meio a expectativas de que o público potencial da partida alcance mais de 650 milhões de espectadores em todo o mundo.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o plano de produção prevê a distribuição das câmeras por todo o estádio, para cobrir os diferentes detalhes da partida, no âmbito dos esforços da La Liga para oferecer uma experiência de transmissão avançada a um dos confrontos mais importantes do futebol mundial.

A cobertura prevista supera o número habitual de câmeras nas partidas de Barcelona e Real Madrid, que varia entre 25 e 26 câmeras, pois incluirá câmeras do gol, da linha do gol, dos bancos de reservas e dos túneis, além de câmeras de alta velocidade que permitem a repetição das imagens a partir de múltiplos ângulos.

Essas providências surgem na esteira da polêmica provocada por algumas decisões de arbitragem na partida entre Real Madrid e Sevilla, depois que as imagens televisivas, de acordo com o relatório, não ofereceram um ângulo decisivo de um dos lances que envolveram Arda Güler e Vinícius Júnior, o que reforça a importância de oferecer ângulos de filmagem adicionais nos grandes confrontos.

Entre as tecnologias que se espera utilizar está a bola conectada, que aparecerá pela primeira vez em uma partida de Clássico, permitindo oferecer dados adicionais durante o jogo, além da tecnologia Ref Cam, que transmite as cenas a partir da perspectiva do árbitro, oferecendo ao público uma visão diferente dos acontecimentos da partida.

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25 de out. de 2026

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No plano internacional, a La Liga espera que o público potencial alcance mais de 650 milhões de espectadores, enquanto se aguarda a presença de 28 instituições de transmissão televisiva dos mercados internacionais em Barcelona para produzir conteúdo específico sobre a partida, ao mesmo tempo em que o sinal televisivo será distribuído por plataformas globais, entre elas Disney, DAZN e Canal+.

A cobertura preliminar está prevista para começar 90 minutos antes do início da partida, abrangendo a chegada das duas equipes ao estádio, os bastidores dos vestiários e os períodos de aquecimento, proporcionando aos espectadores um acompanhamento ampliado do clima do Clássico antes do apito inicial.

O jornal apontou que a La Liga esclareceu que o alcance do Clássico subiu 51% ao longo das duas últimas temporadas, em comparação com as quatro temporadas anteriores a elas, em um indicativo da ampliação do alcance do acompanhamento internacional do confronto entre os rivais.

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