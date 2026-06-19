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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Após a pior lesão da Copa do Mundo... a seleção do Catar enfrenta o Canadá com nove jogadores

Canadá x Catar
Canadá
Catar
Copa do Mundo
H. Elamin
Canadá
Catar

A desvantagem numérica acabou com as esperanças da seleção do Catar

Dois jogadores da seleção do Catar foram expulsos durante o confronto contra o Canadá, na madrugada desta sexta-feira, horário de Greenwich, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Hammam Al-Amin recebeu um cartão vermelho direto aos 33 minutos, após impedir o jogador canadense Saïl Larin, que se dirigia para um cara a cara com o goleiro Mahmoud Abu Nada.

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O árbitro marcou inicialmente um pênalti, mas depois recorreu ao VAR e decidiu marcar uma falta direta, próxima à linha da grande área, além de expulsar o jogador do Catar.

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Hammam Al-Amin tornou-se o jogador a receber um cartão vermelho mais rapidamente em uma Copa do Mundo desde o colombiano Carlos Sánchez, que foi expulso após apenas 4 minutos durante o confronto entre Colômbia e Japão na Copa do Mundo de 2018, segundo a rede francesa “stats foot”.

A seleção do Catar sofreu outro golpe aos 54 minutos, quando seu jogador Asim Madbou também recebeu um cartão vermelho direto, após uma entrada violenta contra o jogador canadense Ismail Koné, que saiu de campo carregado em uma maca sob os aplausos da torcida.

A lesão de Koné parecia extremamente grave, enquanto os jogadores do Canadá colocavam as mãos na cabeça e tentavam confrontar Madbou.


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