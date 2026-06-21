Após a partida entre Holanda e Suécia, Koeman teve uma “conversa muito longa” com um jogador da seleção holandesa

O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, teve uma longa conversa com Donyell Malen no treino da seleção holandesa no domingo, segundo informou o jornalista da NOS, Jeroen Stekelenburg.
No canal NPO 1, a NOS exibiu, entre os jogos Espanha x Arábia Saudita (4 a 0) e Bélgica x Irã, uma reportagem sobre a seleção holandesa, que venceu a Suécia por 5 a 1 na noite de sábado.
A reportagem abordou Crysencio Summerville, que ficou com algumas pequenas dores no ombro após o confronto contra os nórdicos.
Em seguida, Stekelenburg falou sobre Malen. Segundo o jornalista, Koeman teve “uma conversa bem longa” com o atacante da AS Roma após o término do treino.
Não ficou claro exatamente sobre o que foi a conversa. No estúdio da NOS, já havia sido sugerido na noite de sábado que Malen poderia perder sua vaga de titular.
Malen foi titular duas vezes neste Mundial, mas não conseguiu impressionar. Ao passo que Cody Gakpo, Summerville e Brian Brobbey, por sua vez, têm se destacado até o momento.