Após a partida contra o Egito... o Irã deixa uma mensagem por escrito nos vestiários

Os jogadores da seleção iraniana deixaram uma mensagem por escrito no vestiário após sua última partida, que encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo, contra a seleção egípcia, na qual afirmaram que o jogo limpo representa a “essência do esporte”.

O Irã empatou em 1 a 1 com o Egito na cidade de Seattle, ficando em terceiro lugar no Grupo 7, atrás dos Faraós e da Bélgica, líder do grupo.

De acordo com o site “sportbible”, o texto da mensagem deixada foi o seguinte: “Somos da Irã. De uma terra que, há milhares de anos, coloca a honra acima da vitória. Para nós, o futebol não é apenas uma competição por resultados, mas um teste de caráter”.

A seleção iraniana acrescentou: “Talvez seja possível conquistar pontos de várias maneiras, mas não é possível conquistar o respeito. Talvez uma equipe consiga se classificar em um grupo, mas somente por meio da integridade e da honra é que se pode permanecer de cabeça erguida diante da história. O jogo limpo não é apenas uma linha nas regras do futebol, mas sim a essência do esporte”.

E concluiu: “Obrigado, Seattle, pela sua hospitalidade. E obrigado a todos os iranianos que dedicaram seus corações, suas vozes e todo o seu ser pela Irã. A Irã sempre se mantém de cabeça erguida”.

A Irã já havia repetido o mesmo gesto após a partida contra a Bélgica, quando a delegação deixou outra mensagem nos vestiários do estádio de Los Angeles.

O texto da mensagem anterior era o seguinte: “Da antiga Pérsia, há milhares de anos, até o Irã civilizado de hoje, o espírito do Irã permanece vivo e inabalável. Viemos a Los Angeles com todo o orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade. Obrigado, Los Angeles, pela sua hospitalidade”.

A mensagem dirigida aos torcedores continuava assim: “Obrigado a todos os iranianos que dedicaram seu coração, sua voz e sua alma pelo Irã ao longo desses 180 minutos. Que o paz, o respeito e a amizade prevaleçam entre todas as nações”.



