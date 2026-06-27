Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Após a partida contra o Egito... o Irã deixa uma mensagem por escrito nos vestiários

República Islâmica do Irã
Egito
Copa do Mundo
Irã
Egito

Espírito esportivo

Os jogadores da seleção iraniana deixaram uma mensagem por escrito no vestiário após sua última partida, que encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo, contra a seleção egípcia, na qual afirmaram que o jogo limpo representa a “essência do esporte”.

O Irã empatou em 1 a 1 com o Egito na cidade de Seattle, ficando em terceiro lugar no Grupo 7, atrás dos Faraós e da Bélgica, líder do grupo.

De acordo com o site “sportbible”, o texto da mensagem deixada foi o seguinte: “Somos da Irã. De uma terra que, há milhares de anos, coloca a honra acima da vitória. Para nós, o futebol não é apenas uma competição por resultados, mas um teste de caráter”.

A seleção iraniana acrescentou: “Talvez seja possível conquistar pontos de várias maneiras, mas não é possível conquistar o respeito. Talvez uma equipe consiga se classificar em um grupo, mas somente por meio da integridade e da honra é que se pode permanecer de cabeça erguida diante da história. O jogo limpo não é apenas uma linha nas regras do futebol, mas sim a essência do esporte”.

E concluiu: “Obrigado, Seattle, pela sua hospitalidade. E obrigado a todos os iranianos que dedicaram seus corações, suas vozes e todo o seu ser pela Irã. A Irã sempre se mantém de cabeça erguida”.

Copa do Mundo
Austrália crest
Austrália
AUS
Egito crest
Egito
EGY

A Irã já havia repetido o mesmo gesto após a partida contra a Bélgica, quando a delegação deixou outra mensagem nos vestiários do estádio de Los Angeles.

O texto da mensagem anterior era o seguinte: “Da antiga Pérsia, há milhares de anos, até o Irã civilizado de hoje, o espírito do Irã permanece vivo e inabalável. Viemos a Los Angeles com todo o orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade. Obrigado, Los Angeles, pela sua hospitalidade”.

A mensagem dirigida aos torcedores continuava assim: “Obrigado a todos os iranianos que dedicaram seu coração, sua voz e sua alma pelo Irã ao longo desses 180 minutos. Que o paz, o respeito e a amizade prevaleçam entre todas as nações”.

Publicidade