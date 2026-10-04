Após a oposição de Rooney, Scholes fala sobre a retirada dos títulos do City: sou ganancioso e quero minha medalha

A lenda do Manchester United, Paul Scholes, provocou grande polêmica ao divergir de seu ex-companheiro Wayne Rooney na discussão sobre conceder ao Manchester United o título da Premier League da temporada 2011-2012, caso ele seja retirado do Manchester City.

Rooney havia dito no podcast "Stick to United" que não se sentiria confortável em aceitar a medalha de campeão da liga da temporada 2011-2012, apesar de o United ter perdido o título para o City no saldo de gols em um dia decisivo.

Rooney disse: "Não me sentiria confortável em aceitar outra medalha. Não acho que a merecemos; não fizemos o suficiente naquela temporada para vencer a liga".

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E acrescentou: "Isso pode acontecer, e eles podem retirar os títulos, mas eu não quero essa medalha, porque acho que nós, como equipe, não a merecemos naquela temporada, já que não terminamos a temporada em primeiro lugar".

Mas Scholes, que conquistou com Rooney cinco títulos da Premier League pelo United, respondeu com clareza em um story do Instagram, de acordo com o que foi publicado pelo jornal Daily Mail: "Fico ouvindo meus ex-companheiros dizerem que querem que retirem os títulos deles, mas que não querem as medalhas deles... dane-se isso, eu sou ganancioso, quero a minha medalha".

Scholes tem 11 medalhas de campeão da Premier League em sua coleção, o que o torna um dos jogadores mais premiados da história do United.

Essa polêmica surgiu após a decisão de uma comissão independente que condenou o Manchester City por violação de regras financeiras ao longo de nove anos (2009-2018), o que pode levar à retirada de nove títulos conquistados pelo clube durante esse período.

Rio Ferdinand e David de Gea já haviam anunciado anteriormente seu apoio à ideia de conceder ao United o título de 2012 também.