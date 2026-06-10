Rafael Benítez, ex-técnico do Real Madrid, do Liverpool e do Valencia, comentou sobre a proposta feita pelo Real Madrid para contratar Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.

Benítez disse, em declarações ao programa “El Larguero” da rádio espanhola “Cadena SER”, que o alto preço do atacante argentino não é determinado apenas pelo clube vendedor, mas é imposto pelas condições atuais do mercado.

Ele acrescentou: “Foi uma surpresa para mim, porque outros nomes estavam sendo cogitados. Julián é, sem dúvida, um jogador fantástico, mas o problema é que o preço não está mais nas suas mãos... É o mercado que o determina”.

Benítez citou sua experiência pessoal com o Liverpool há 18 anos, quando contratou Fernando Torres do Atlético de Madrid por 20 milhões de libras esterlinas, ou seja, cerca de 30 milhões de euros na época, o que foi a transação mais cara da história do clube inglês naquele momento.

E continuou: “Falávamos de 30 milhões de euros como um valor astronômico para Torres... Hoje, falar em 150 milhões parece exorbitante, mas são simplesmente os preços de mercado. Um atacante puro que marca gols constantemente e apresenta um desempenho consistente como o Julián pode chegar a valer 100 ou 150 milhões de euros. É difícil definir um valor exato, mas se ele continuar nesse nível, pode merecer essa quantia”.

A declaração de Benítez surge em um momento em que se intensificam as especulações sobre o futuro de Álvarez. Após o interesse do Barcelona, do Arsenal e do Paris Saint-Germain, o Real Madrid entrou na disputa com uma oferta de 150 milhões de euros; no entanto, o Atlético de Madrid rejeitou a proposta de forma categórica, afirmando que o jogador “não está à venda”.

Benítez destacou a escassez de atacantes do calibre de Álvarez no mercado atual, descrevendo-o como do tipo “aranha”, em referência à sua capacidade de se movimentar por toda a área de ataque.

Quando questionado sobre a escolha entre Álvarez e Erling Haaland, o técnico espanhol se recusou a tomar partido e disse: “Depende da sua formação. Se você tem dois alas velozes que sabem cruzar bem, Haaland será melhor nas jogadas aéreas... Mas se você quer um atacante que se mova entre as linhas e ligue o jogo, Julian é a escolha.”