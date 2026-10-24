O embate entre Arsenal e Barcelona se renova no mercado de transferências, depois que o clube inglês entrou na disputa pela contratação de Nicolò Tresoldi, atacante do Club Brugge, e um dos nomes mais destacados do futebol europeu no início da temporada atual.

Depois que o interesse dos dois clubes em contratar Julián Álvarez coincidiu, o atacante alemão, de 22 anos, tornou-se um novo alvo do Arsenal, estando também na lista de opções do clube catalão para reforçar o seu ataque.

De acordo com o jornal britânico "The Sun", o Arsenal estuda uma investida para contratar Tresoldi na próxima janela de transferências de inverno, já que o treinador Mikel Arteta deseja aumentar a eficácia ofensiva da sua equipe, especialmente depois que Viktor Gyökeres não apresentou o nível esperado dele.

Tresoldi desponta como uma opção capaz de contribuir no momento atual, com a possibilidade de aproveitamento a longo prazo, embora a conclusão do negócio exija um investimento financeiro considerável.

O jornal inglês estimou o valor do negócio em cerca de 42 milhões de libras esterlinas, o equivalente a quase 48 milhões de euros, refletindo a notável evolução que o atacante vive.

A Roma havia feito uma oferta no valor de cerca de 35 milhões de euros para contratar Tresoldi no verão passado, mas o Club Brugge recusou a proposta.

Por outro lado, outros relatos indicaram que o clube belga almeja receber 60 milhões de euros para abrir mão do jogador.

O Arsenal possui uma carta extra que pode ajudá-lo a fechar o negócio, após ter contratado no verão passado Christos Tzolis, justamente vindo do Club Brugge, por cerca de 40 milhões de euros.

O ponta grego foi um dos principais parceiros de Tresoldi na equipe belga, e a boa relação entre os dois clubes pode contribuir para facilitar a conclusão de um novo negócio.

Barcelona segue monitorando o atacante

O interesse do Barcelona em Tresoldi remonta a um período anterior, já que o atacante foi um dos nomes estudados pela direção esportiva do clube catalão no verão passado, como opção alternativa a Julián Álvarez.

Sua movimentação, sua capacidade de ligar os setores e sua habilidade em explorar os espaços dentro da área correspondem às características do atacante que Hansi Flick procura.

A explosão goleadora do atacante nesta temporada elevou consideravelmente o seu valor de mercado, depois de ter marcado 9 gols em 12 partidas, entre eles 4 gols na Liga dos Campeões da Europa, onde roubou a cena ao marcar um belo hat-trick contra a Inter de Milão no estádio San Siro.

A disputa não se limita ao Arsenal, já que o nome do atacante também foi associado aos clubes Milan, Tottenham, Bayern de Munique e Borussia Dortmund.

Tresoldi tem contrato com o Club Brugge que se estende até 2029, o que dá ao clube belga uma posição forte nas negociações, especialmente porque não é obrigado a vender o jogador e prefere mantê-lo pelo menos até o fim da temporada.