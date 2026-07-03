Após a negação do Real Madrid... Enzo Fernández agita o mercado de transferências com uma mensagem enigmática

O astro argentino Enzo Fernández agitou as redes sociais com uma mensagem enigmática que incluía um “coração branco” e uma referência clara, poucas horas antes da partida da seleção de seu país contra Cabo Verde na Copa do Mundo, em um momento em que se intensificavam as especulações sobre sua possível transferência para o Real Madrid.

O meio-campista do Chelsea publicou, em sua conta no Instagram, um versículo da Bíblia acompanhado de um símbolo de coração branco e um emoji de dedo apontando para ele, no qual escreveu: “Ó Deus, tu sempre cumpres tuas promessas e fazes tudo com amor. Tu estás sempre perto daqueles que te invocam com sinceridade. (Salmo 145:17-18)”.

A postagem de Enzo veio poucas horas após um desmentido oficial do Real Madrid sobre qualquer negociação com ele, e depois de uma entrevista concedida por seu agente, Javier Pastori, a este jornal, na qual ele admitiu a possibilidade de o jogador deixar o clube neste verão.

Os observadores consideram que o momento da publicação e seu simbolismo não são coincidência, especialmente com a escolha do “coração branco”, que tradicionalmente simboliza o Real Madrid. Embora a postagem não contenha nenhuma referência direta, ela foi amplamente interpretada como uma alusão ao desejo do jogador de vestir a camisa do “Real” no Estádio Santiago Bernabéu.

Enzo Fernández é um dos nomes mais cotados no mercado de transferências, após a eliminação do Chelsea das competições europeias e a intenção do clube londrino de reestruturar o time. Fontes próximas indicam que o Chelsea está ciente do desejo do jogador de viver uma nova experiência, e o Real Madrid continua sendo um dos principais candidatos a contratá-lo.

A mensagem enigmática abriu as portas para inúmeras especulações e, enquanto o Real Madrid mantém silêncio oficialmente, parece que Enzo decidiu se manifestar... mas por meio de sinais.

https://www.instagram.com/enzojfernandez/?hl=ar