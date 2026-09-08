Após a lesão: revelada a situação de Hamdallah para o jogo contra o Al-Hilal

Relatos da imprensa revelaram a situação do marroquino Abderrazak Hamdallah, atacante do Al-Taawoun, quanto à sua participação na próxima partida contra o Al-Hilal pela Saudi Pro League, após a lesão que sofreu recentemente.

O Al-Taawoun recebe o Al-Hilal no próximo sábado, em seu estádio em Buraydah, pela sétima rodada da Saudi Pro League.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Hamdallah não estará apto a participar dessa partida, por causa da lesão que sofreu recentemente.

Hamdallah sofreu uma lesão na musculatura posterior da coxa durante o empate sem gols do Al-Taawoun com o Al-Fateh, no último sábado, pela quinta rodada da Saudi Pro League.

Por causa dessa lesão, o atacante marroquino desfalcou o Al-Taawoun na derrota surpreendente para o Al-Hazem por 1 a 0, nesta terça-feira, pela sexta rodada do Campeonato Saudita.

Segundo revelou o próprio clube saudita, Hamdallah necessita de um período de tratamento que se estende pelos próximos 7 dias, o que significa sua ausência na partida contra o Al-Hilal.

De acordo com o jornal saudita, Hamdallah pode retornar ao Al-Taawoun no confronto com o Al-Nahda de Omã, no dia 16 de setembro deste ano, pela Liga dos Campeões da Ásia 2.

Vale lembrar que Hamdallah disputou 6 partidas com o Al-Taawoun, desde que se transferiu para o clube vindo do Al-Shabab durante a última janela de transferências de verão, tendo marcado 3 gols e dado uma assistência.

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