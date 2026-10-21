Após a lesão de Kvaratskhelia: por que o ligamento cruzado atinge especialmente os jogadores de futebol?

O anúncio feito pelo Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, sobre a lesão de seu astro georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior, serve como um lembrete da gravidade desse tipo de lesão, devido ao longo período de recuperação e à possibilidade de recorrência.

O ligamento cruzado anterior desempenha um papel essencial na estabilização do joelho, impedindo que o osso da tíbia deslize para a frente, além de ajudar no controle dos movimentos de rotação, frenagem e mudança de direção, movimentos frequentes no futebol, o que torna seus jogadores mais suscetíveis ao risco de lesão.

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Normalmente, o lesionado precisa de intervenção cirúrgica, especialmente se for um atleta profissional que deseja voltar às competições, já que o ligamento danificado é substituído por um enxerto de um dos tendões, e em seguida o jogador passa por um longo programa de reabilitação para recuperar a força e a estabilidade do joelho.

O período de recuperação geralmente varia entre 9 e 12 meses, podendo aumentar ou diminuir conforme a natureza da lesão, a evolução do quadro do jogador e sua resposta à reabilitação.

Embora o retorno aos treinos possa começar antes disso, a volta às competições exige a recuperação da força e da estabilidade, bem como a capacidade de mudar de direção com segurança.

Risco de recorrência da lesão

Os riscos não terminam com o retorno aos gramados, já que estimativas indicam que cerca de 15% dos atletas que passaram por cirurgia do ligamento cruzado anterior podem sofrer uma nova ruptura no enxerto ou no ligamento cruzado do outro joelho, segundo o jornal "L'Équipe"da França.

Os riscos aumentam entre os que têm menos de 25 anos, especialmente os praticantes de esportes que exigem saltos, rotações e mudanças bruscas de direção.



