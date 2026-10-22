A grave lesão sofrida por Khvicha Kvaratskhelia, estrela do Paris Saint-Germain, fez surgir questionamentos sobre a posição do clube em relação à renovação de seu contrato.

Khvicha Kvaratskhelia vai desfalcar a equipe por vários meses após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Barcelona por 4 a 2, na noite de terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

Espera-se que o jogador, cotado para vencer a Bola de Ouro, passe por uma cirurgia dentro de 10 dias.

O contrato de Kvaratskhelia com o Paris vai até o verão de 2029, mas o clube já havia decidido estendê-lo para blindá-lo do interesse de outros clubes.

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Segundo a rede francesa RMC, as duas partes já iniciaram negociações para um novo contrato de três anos (de 2029 a 2032).

A rede destacou que a lesão não mudou a posição dos dirigentes do Paris, que ainda precisam chegar a um acordo sobre as cláusulas salariais com o jogador georgiano.