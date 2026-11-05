Após a goleada de 9 a 0 do Como, quais são as maiores vitórias na história da Liga dos Campeões da Europa?

A edição moderna da Liga dos Campeões da Europa, desde o seu início em 1992, já testemunhou vitórias históricas com grandes diferenças de gols, mas a lista dos resultados mais expressivos permaneceu restrita, já que poucas equipes conseguiram decidir suas partidas por uma margem de sete gols ou mais.

A goleada esmagadora que o italiano Como aplicou no francês Lens por 9 a 1, na última quarta-feira, pela quarta rodada da fase de liga desta temporada, veio para acrescentar um novo capítulo a essa lista, tornando-se a segunda equipe a marcar 9 gols em uma única partida na história da competição, depois do Bayern de Munique, que arrasou o Dínamo de Zagreb por 9 a 2 em setembro de 2024.

Segundo relatório da rede de estatísticas "Opta", o Como, comandado pelo técnico espanhol Cesc Fàbregas, passou a ser a primeira equipe a marcar 9 gols fora de casa na Liga dos Campeões desde o Feyenoord, que venceu o Olympiacos por 9 a 0 em setembro de 1971, quando o torneio era conhecido como Copa dos Campeões da Europa.

A partida de ontem contou com o brilho do grego Tasos Douvikas, que marcou três gols, tornando-se o terceiro jogador grego a alcançar esse feito na história da Liga dos Campeões, depois de Kostas Mitroglou pelo Olympiacos diante do Anderlecht em outubro de 2013, e Vangelis Pavlidis pelo Benfica diante do Barcelona em janeiro de 2025.

As maiores vitórias por margem de 8 gols

A lista inclui três partidas que terminaram com diferença de 8 gols, que são:

- Liverpool 8 x 0 Beşiktaş, 6 de novembro de 2007.

- Real Madrid 8 x 0 Malmö, 8 de dezembro de 2015.

- Lens 1 x 9 Como, 4 de novembro de 2026.

O Liverpool foi a primeira equipe a marcar 8 gols em uma única partida na Liga dos Campeões da Europa, após arrasar o Beşiktaş no estádio de Anfield em novembro de 2007.

Peter Crouch marcou dois gols, enquanto Yossi Benayoun fez três.

A partida contou com o Liverpool marcando 6 gols no segundo tempo, tornando-se a primeira equipe a atingir esse número em uma partida da Liga dos Campeões, antes de o Lyon repetir o feito posteriormente durante sua vitória sobre o Dínamo de Zagreb por 7 a 1 em 2011.

Oito anos depois, o técnico Rafael Benítez voltou a conduzir o Real Madrid à repetição do mesmo resultado, após esmagar o sueco Malmö por 8 a 0 em dezembro de 2015.

A partida foi excepcional no plano individual, já que Cristiano Ronaldo marcou 4 gols e Karim Benzema acrescentou 3 gols, tornando-se o único jogo na história da Liga dos Campeões a ter dois jogadores diferentes marcando três gols cada na mesma partida.

Ronaldo também elevou sua conta para 11 gols na fase de grupos durante aquela temporada, antes de encerrar a edição 2015-2016 com um total de 16 gols, em uma temporada na qual o Real Madrid foi coroado campeão após vencer o Atlético de Madrid nos pênaltis na final.

Vitórias por margem de 7 gols

O torneio também testemunhou 14 partidas que terminaram com diferença de 7 gols, cujos resultados foram os seguintes:

- Juventus 7 x 0 Olympiacos, 10 de dezembro de 2003.

- Arsenal 7 x 0 Slavia Praga, 23 de outubro de 2007.

- Olympique de Marseille 7 x 0 MŠK Žilina, 3 de novembro de 2010.

- Valencia 7 x 0 Genk, 23 de novembro de 2011.

- Bayern de Munique 7 x 0 Basel, 13 de março de 2012.

- Shakhtar Donetsk 7 x 0 BATE Borisov, 21 de outubro de 2014.

- Bayern de Munique 7 x 0 Shakhtar Donetsk, 11 de março de 2015.

- Barcelona 7 x 0 Celtic, 13 de setembro de 2016.

- Liverpool 7 x 0 Maribor, 17 de outubro de 2017.

- Liverpool 7 x 0 Spartak Moscou, 6 de dezembro de 2017.

- Manchester City 7 x 0 Schalke, 12 de março de 2019.

- Manchester City 7 x 0 Leipzig, 14 de março de 2023.

- Bayern de Munique 9 x 2 Dínamo de Zagreb, 17 de setembro de 2024.

- Paris Saint-Germain 7 x 0 Brest, 19 de fevereiro de 2025.