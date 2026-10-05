A pesada derrota sofrida pelo Real Madrid feminino diante do Barcelona pelo placar de 7 a 0 no Camp Nou abriu um amplo debate sobre o futuro da equipe merengue, em meio a duras críticas que consideraram que a derrota não condiz com o status do clube.

O jornalista Roberto Gómez afirmou, por meio da rádio "Radio Marca", que a goleada do Barcelona representa um golpe doloroso para o Real Madrid, avaliando que a derrota pode levar o clube a adotar uma de duas opções em relação ao projeto do time feminino.

Gómez explicou que a primeira opção seria Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, perder o entusiasmo pelo projeto, o que poderia resultar no fim da trajetória do time feminino, apesar da evolução que o clube vivenciou nos últimos anos.

Já a segunda opção, segundo o jornalista espanhol, seria a continuidade da situação atual, com a tentativa de desenvolver a equipe em vez de tomar uma decisão radical, mas, ao mesmo tempo, ele alertou que a rivalidade entre os dois clubes passou a ter dimensões negativas para a competição.

Gómez disse: "Além do espírito esportivo, e além da superioridade do Barcelona, que talvez seja o melhor time do mundo e da história, há uma dose de vingança, um pouco de rivalidade e uma grande dose de rancor. E isso é extremamente ruim para a competição".

A goleada de 7 a 0 do Barcelona reabre a questão da distância entre as duas equipes no futebol feminino, especialmente depois de a derrota ter vindo no estádio Camp Nou e por uma ampla margem, colocando o projeto do Real Madrid diante de um novo teste quanto à sua capacidade de se aproximar do rival catalão.