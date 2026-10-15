Após a fúria de Mourinho: por que a punição de Vinícius foi anunciada antes do início da partida da Roma?

Uma reportagem publicada nesta quinta-feira revelou o motivo pelo qual o Comitê de Disciplina anunciou na quarta-feira a punição imposta a Vinícius, após sua expulsão na partida contra o Villarreal, disputada no último sábado pela LaLiga.

Tanto José Mourinho, técnico do Real Madrid, quanto Vinícius demonstraram insatisfação com o momento escolhido para anunciar a suspensão de quatro partidas do jogador brasileiro, já que isso aconteceu pouco antes de a equipe disputar um jogo importante pela Liga dos Campeões, contra a Roma, no Estádio Olímpico, na capital italiana.

Por sua vez, o jornal "Mundo Deportivo" afirmou que o segredo está no feriado da última segunda-feira.

O veículo explicou: "O habitual é que as punições sejam anunciadas na manhã de quarta-feira, logo após a reunião dos três integrantes do Comitê de Disciplina, imediatamente depois do fim do prazo que se encerra na tarde de terça-feira. Neste caso, porém, o anúncio atrasou algumas horas por causa do Dia de Colombo".

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E prosseguiu: "De acordo com o artigo 24 do código disciplinar, referente aos procedimentos de audiência, que estabelece o seguinte: este direito poderá ser exercido dentro de um prazo que se encerra às duas horas da tarde do segundo dia útil seguinte à partida em questão, devendo a secretaria do órgão disciplinar receber as alegações ou reclamações apresentadas nesse período; no caso de partidas realizadas em dia que não seja de fim de semana, o referido prazo é reduzido em vinte e quatro horas, ou seja, até as duas horas da tarde do dia útil seguinte".

Feriado nacional na Espanha pelo Dia de Colombo

E como a última segunda-feira foi feriado nacional pelo Dia de Colombo, o prazo final foi estendido até ontem, quarta-feira, considerado o segundo dia útil.

Vale lembrar que o domingo não é considerado dia útil na Espanha.

Assim, todos os prejudicados, a começar pelo Real Madrid e pelo jogador brasileiro, tiveram até as 14h de quarta-feira para apresentar seus argumentos.

Os três integrantes do órgão disciplinar se reuniram ontem, logo após o encerramento do prazo, para analisar as alegações. E comunicaram imediatamente suas conclusões.

Agiram dessa forma porque, se não tivessem comunicado a decisão na quarta-feira, os clubes não teriam tempo suficiente para recorrer e obter uma decisão antes do início da rodada seguinte, de modo que as equipes pudessem contar com seus jogadores suspensos.

Todos os clubes de futebol espanhóis têm prazo até as 15h desta quinta-feira para apresentar seus recursos ao Comitê de Apelação.

Somente depois disso os resultados serão divulgados, no mais tardar até o meio-dia desta sexta-feira. E, se o Comitê de Disciplina não tivesse anunciado sua decisão ontem, o Real Madrid não teria tempo algum para responder à punição.

Segundo prazo para recurso

Isso porque existe um segundo prazo para recurso diante do órgão de apelação, que vai das duas da tarde às sete da noite desta quinta-feira. Nesse caso, a decisão deveria ser comunicada no mais tardar até as duas da tarde desta sexta-feira. E aqui também a chance de o Real Madrid formular seu recurso seria extremamente limitada caso tivessem esperado até hoje para que o Comitê de Disciplina da Federação Espanhola de Futebol anunciasse as punições.

E qualquer recurso apresentado depois das oito da noite desta quinta-feira significa que não haverá decisão do Comitê de Apelação sobre o jogador brasileiro nesta rodada da LaLiga.

Além disso, o anúncio da decisão na noite de ontem não apenas concede aos clubes prazo para recorrer, como também lhes garante o direito de recorrer ao Tribunal Administrativo do Esporte, vinculado ao Conselho Nacional de Esportes.

E para que os clubes solicitem essa medida cautelar, a começar pelo Real Madrid no caso de Vinícius, é preciso apresentar o pedido antes do meio-dia de sexta-feira. Depois desse horário, nenhuma decisão é tomada a respeito da partida do dia seguinte. São esses prazos legais que explicam por que a punição foi anunciada ontem.