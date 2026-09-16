O egípcio Mohamed Kamal Richa, analista de arbitragem do jornal "Arriyadiyah", considerou provável a ausência do holandês Crysencio Summerville, ponta do Al-Hilal, por pelo menos duas partidas na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, após receber cartão vermelho direto durante o confronto com o Al-Gharafa do Catar, na terça-feira, pela rodada de abertura do torneio continental.

O árbitro da partida mostrou o cartão vermelho direto a Summerville aos 32 minutos, por aquilo que Richa descreveu como "conduta antidesportiva", ressaltando que a natureza da infração cometida pelo jogador é que definirá a duração da punição a ser aplicada a ele no próximo período.

Comentando o lance da expulsão, Richa afirmou: "O tempo de suspensão de Summerville é definido pelo relatório do árbitro, e a conduta antidesportiva varia, e a punição para conduta antidesportiva é sempre a suspensão de uma a duas partidas, conforme o regulamento das competições, que esclarece o tipo de falta cometida pelo jogador".

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Com base no cartão vermelho recebido diante do Al-Gharafa, ficou confirmada a ausência do ponta holandês no próximo confronto do Al-Hilal contra o Al-Sadd do Catar, marcado para o dia 13 de outubro, pela segunda rodada do torneio continental, sendo que a punição final determinará sua situação para a partida seguinte.

Caso o órgão competente decida suspender Summerville por duas partidas, sua ausência se estenderá também ao confronto contra o Al-Shamal do Catar no dia 27 de outubro, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, o que pode representar um golpe para o Al-Hilal no início de sua campanha continental.

O Al-Hilal havia iniciado sua campanha no torneio com uma vitória sobre o Al-Gharafa pelo placar de 2 a 1, com o português Rúben Neves marcando o primeiro gol de pênalti, e o sérvio Sergej Savić acrescentando o segundo, enquanto Alaaeldin Hassan marcou o único gol da equipe catariana.