Após a "evolução meteórica", Barcelona coloca Hamza Abdelkarim entre 3 alvos estratégicos

O Barcelona encerrou a janela de transferências de verão na última terça-feira, com a contratação de 5 jogadores. E o diretor esportivo, Deco, sabe exatamente como ficou a situação do "fair play financeiro" após a chegada desses reforços, levando em conta o espaço deixado pelos jogadores que saíram, que também ocupavam uma parcela importante da folha salarial, como nos casos de Lewandowski, Rashford e Ferran Torres.

E, depois de encerrado esse capítulo, a direção esportiva concentra-se agora em blindar os jogadores estratégicos, segundo o jornal "Marca"da Espanha.

O Barcelona não quis entrar em negociações de renovação enquanto a janela de transferências estava aberta, já que todos os esforços estavam então voltados à busca por jogadores e à organização das saídas previstas.

O tempo das renovações começa agora, após o fechamento da janela, e há 3 objetivos principais que o clube quer blindar: Marc Bernal, Hamza Abdelkarim e Xavi Espart.

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Com Marc Bernal, os contatos já começaram. Deco reuniu-se com o agente do jogador em agosto passado, logo após o clube contratar Rodri.

O objetivo da reunião era, por um lado, esclarecer que a chegada do capitão da seleção espanhola não atrapalharia a evolução de Bernal, pois a confiança do Barça nele é enorme; e, por outro lado, apresentar uma proposta para melhorar e estender seu contrato.

O clube quer estender o contrato assinado até 2029 por mais dois anos. Também melhorará suas condições financeiras à luz do excelente desempenho apresentado pelo jogador.

O Barcelona não quer surpresas com Bernal, e sabe que muitos clubes estão dispostos a pagar quantias enormes para contar com seus serviços, seja pela sua qualidade técnica ou pela sua pouca idade.

"Evolução meteórica"

E há outra melhoria urgente relacionada a Hamza Abdelkarim. A evolução do atacante egípcio foi meteórica. No fim da temporada passada, o Barcelona acionou a opção de compra por 1,5 milhão de euros, depois de o atacante entrar na lista da seleção do Egito na Copa do Mundo.

Nos Estados Unidos, jogou poucos minutos e deixou uma impressão muito boa — segundo a "Marca" — e, durante a preparação com o Barcelona, foi o principal artilheiro da equipe.

É evidente que a cláusula de rescisão atual, de 15 milhões de euros, tornou-se ultrapassada diante dessa evolução contínua. Por isso, Deco trabalhará para melhorar o contrato do atacante e elevar o valor da cláusula de rescisão para 150 milhões de euros.

O Barcelona quer ligar o jogador egípcio ao clube de forma mais sólida e ver o papel que ele desempenhará com a equipe nesta temporada. Ele disputa posição com alguns dos melhores jogadores do mundo, e a contratação de Gabriel Jesus não joga a seu favor.

O terceiro elemento cujo contrato o Barcelona quer renovar é Xavi Espart. O jogador da base tornou-se uma das principais surpresas do período de preparação e das primeiras partidas do campeonato, depois de se firmar na posição de lateral-esquerdo.

O clube catalão melhorará seu contrato em reconhecimento ao bom nível que ele apresenta, sem esquecer que seu contrato atual termina em 2028. Por isso, a renovação não pode esperar muito.

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