Após a eliminação humilhante da Copa do Mundo... o Uruguai entrega ao seu ícone as chaves da seleção

A Federação Uruguaia de Futebol anunciou, nesta segunda-feira, a nomeação do lendário Diego Forlán como diretor técnico da seleção nacional, em uma iniciativa que visa reconstruir a Celeste após o fracasso retumbante na Copa do Mundo de 2026.

A nomeação de Forlán, de 47 anos, ocorre em substituição ao argentino Marcelo Bielsa, que apresentou sua renúncia após a eliminação precoce na fase de grupos da última Copa do Mundo, em uma das piores participações da história da seleção uruguaia.

A Federação esclareceu, em comunicado oficial, que o contrato do artilheiro histórico se estenderá até março de 2027, ficando seu desempenho sujeito a avaliação antes de se tomar a decisão de prorrogar o contrato ou buscar um substituto em preparação para a próxima Copa do Mundo.

Forlán enfrenta uma tarefa árdua em sua carreira como técnico, já que precisará restaurar a confiança de uma seleção que chegou à Copa do Mundo com grandes ambições, mas foi eliminada do torneio ocupando o terceiro lugar do Grupo H, com apenas dois pontos, atrás da Espanha e de Cabo Verde, em um grupo que também contava com a Arábia Saudita.

De acordo com a Federação, Forlán continuará treinando a seleção sub-20, que disputará o Campeonato Sul-Americano Sub-20 em 2027, como parte de uma estratégia de longo prazo para desenvolver uma nova geração capaz de recuperar o prestígio da Uruguai no continente e no mundo.

Forlán carrega um pesado legado futebolístico, ocupando o terceiro lugar na lista dos maiores artilheiros da história da Celeste, com 36 gols, além de ter conquistado a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo da África do Sul de 2010, com cinco gols, e o título da Copa América de 2011.