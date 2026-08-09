O Atlético de Madrid parecia próximo de chegar a um acordo com o Tottenham Hotspur pela transferência de Cristian Romero, capitão do time londrino, durante a atual janela de transferências de verão, mas o negócio teve uma reviravolta surpreendente depois que Barcelona e Arsenal entraram na disputa pelas negociações.

Romero e o Tottenham já haviam acordado que a passagem do jogador pelo clube chegaria ao fim neste verão, o que também pode levar os Spurs a acelerar suas negociações pela renovação do contrato do zagueiro holandês Micky van de Ven, de acordo com a rede "TEAMtalk".

Leia também

Flick surpreende dupla do Barcelona com decisão de exclusão

Astro do Real Madrid caminha para a saída e negocia com 8 clubes ingleses

As negociações entre Romero e o Atlético de Madrid avançaram muito bem, com as duas partes chegando a um acordo quanto aos termos pessoais, enquanto os dois clubes se aproximam de um entendimento sobre o valor do negócio.

O Atlético intensificou suas movimentações nas últimas 48 horas, depois de definir as saídas dos laterais Nahuel Molina para a Roma e Matteo Ruggeri para o Aston Villa, o que abriu espaço financeiro para o clube espanhol.

Mas, enquanto os Rojiblancos buscam concluir o negócio, os representantes de Romero e os intermediários mantiveram seus contatos com outros clubes interessados no zagueiro, entre eles o rival tradicional dos Spurs, o Arsenal.

O Arsenal tem um histórico de contratações de jogadores do Tottenham, sendo a mais notável dessas transferências a chegada de Sol Campbell ao Arsenal em 2001.

O treinador espanhol Mikel Arteta busca reforçar sua defesa, depois que William Saliba sofreu um problema nas costas que pode afastá-lo dos gramados até o fim deste ano.

Ezri Konsa, zagueiro do Aston Villa, segue entre as opções que o Arsenal analisa, mas o clube também demonstrou interesse em Romero e fez contatos com seus representantes.

Recusa categórica

Por outro lado, o Tottenham mantém sua postura de recusa total à transferência de Romero para o rival londrino, já que fontes dentro do clube afirmaram à "TEAMtalk" que a diretoria dos Spurs não tem "nenhuma intenção" de considerar um negócio com o Arsenal.

O Tottenham tem o controle total sobre o futuro de Romero, que ainda tem 3 anos de contrato, e o clube não deseja reforçar o elenco de um de seus principais rivais locais.

O interesse do Arsenal não evoluiu para negociações diretas com o Tottenham, e os intermediários também deixaram claro à diretoria do clube londrino que concretizar o negócio dessa forma não é possível.

Barcelona entra na disputa

E, em um novo desenvolvimento, o Barcelona surgiu como concorrente sério pela contratação de Romero, especialmente após o clube catalão se aproximar de emprestar seu zagueiro uruguaio Ronald Araújo ao Liverpool.

O Barça também estuda a saída de vários jogadores, entre eles Ferran Torres, Marc Casadó, Tommy Marqués e Roni Bardají, o que pode abrir espaço em seu elenco e em seu orçamento para investir em Romero.

O Atlético de Madrid sabe muito bem da concorrência do Barcelona, mas segue confiante em sua capacidade de concluir o negócio, diante da insistência do treinador Diego Simeone em contratar o zagueiro argentino.

O clube madrilenho espera acelerar suas negociações com o Tottenham nos próximos dias, com receio de uma interferência do Barcelona ou de qualquer outro clube que estrague seus planos de contratar Romero.

No momento, o Atlético de Madrid permanece na liderança da disputa, mas a entrada do Blaugrana, ao lado da tentativa surpreendente do Arsenal de contratar o capitão do Tottenham, acrescentou mais emoção ao futuro de Romero.