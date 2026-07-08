Após a eliminação diante da Argentina... Mustafa Shubair envia uma mensagem sucinta aos torcedores

Mustafa Shubair, goleiro da seleção egípcia, dirigiu uma mensagem aos torcedores após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, ontem, terça-feira, pelas mãos da Argentina.

O Egito perdeu para a Argentina em um cenário dramático, já que estava à frente por 2 a 0, antes de a Argentina virar o jogo nos minutos finais e marcar três gols, em meio a uma grande polêmica arbitral.

Na partida de ontem, Shubair defendeu um pênalti cobrado por Lionel Messi e foi uma barreira impenetrável diante de muitos ataques argentinos.

Horas após a eliminação, Mustafa Shubair publicou, em suas redes sociais, uma série de fotos das jogadas argentinas que ele defendeu com brilhantismo.

Mustafa disse: “Ó Deus, que tenhamos feito jus a vocês... Estou orgulhoso de fazer parte desta geração”.

Vale lembrar que Shubair foi um dos principais jogadores da seleção egípcia na Copa do Mundo e contribuiu fortemente para que os Faraós chegassem às oitavas de final pela primeira vez na história do time.







