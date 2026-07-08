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Após a eliminação diante da Argentina... Mustafa Shubair envia uma mensagem sucinta aos torcedores

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
M. Shobeir
Argentina
Egito
EUA

Brilhou na Copa do Mundo com os Faraós

Mustafa Shubair, goleiro da seleção egípcia, dirigiu uma mensagem aos torcedores após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, ontem, terça-feira, pelas mãos da Argentina.

O Egito perdeu para a Argentina em um cenário dramático, já que estava à frente por 2 a 0, antes de a Argentina virar o jogo nos minutos finais e marcar três gols, em meio a uma grande polêmica arbitral.

Na partida de ontem, Shubair defendeu um pênalti cobrado por Lionel Messi e foi uma barreira impenetrável diante de muitos ataques argentinos.

Horas após a eliminação, Mustafa Shubair publicou, em suas redes sociais, uma série de fotos das jogadas argentinas que ele defendeu com brilhantismo.

Mustafa disse: “Ó Deus, que tenhamos feito jus a vocês... Estou orgulhoso de fazer parte desta geração”.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Suíça crest
Suíça
SUÍ

Vale lembrar que Shubair foi um dos principais jogadores da seleção egípcia na Copa do Mundo e contribuiu fortemente para que os Faraós chegassem às oitavas de final pela primeira vez na história do time.



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