Após a dolorosa eliminação na Copa do Mundo, a Confederação Brasileira de Futebol toma uma decisão imediata sobre Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti continua como técnico da Seleção Brasileira. A informação foi divulgada na segunda-feira por Rodrigo Caetano, diretor de futebol da Confederação Brasileira de Futebol.

No domingo à noite, a Copa do Mundo da Seleção chegou ao fim prematuramente. Nas oitavas de final, a Noruega mostrou-se superior, vencendo por 1 a 2, o que significa que o Brasil terá que esperar, mais uma vez, pelo menos quatro anos pelo título mundial.

O grande destaque do time norueguês foi Erling Haaland. O atacante mostrou-se implacável diante do gol brasileiro e desempenhou um papel fundamental na eliminação, que foi um duro golpe para os sul-americanos.

Após a partida, a posição de Ancelotti foi imediatamente colocada em discussão. O renomado técnico italiano foi contratado antes do torneio para levar o Brasil ao sucesso, mas não conseguiu atender às expectativas.

Segundo Caetano, porém, não há motivo para pânico. “Ele é nosso técnico e continuará sendo durante o novo ciclo da Copa do Mundo”, declara o diretor, esclarecendo assim o futuro de Ancelotti.

“Uma das principais razões pelas quais fracassamos nesta Copa do Mundo foi a falta de uma orientação sólida e estável que pudesse preparar adequadamente nossa seleção nacional para uma Copa do Mundo. Não podemos cometer esse mesmo erro novamente”, afirmou Caetano.

Com isso, o diretor se refere à preparação para o torneio. Ancelotti só foi nomeado em maio do ano passado, depois que o Brasil passou por três técnicos diferentes em um curto período. Com a permanência do italiano, a federação espera agora, finalmente, garantir continuidade rumo à próxima Copa do Mundo.