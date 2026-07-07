Após a despedida dolorosa... O primeiro-ministro de Portugal envia uma mensagem comovente a Ronaldo

A cortina caiu oficialmente sobre a trajetória do astro português Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo, após a eliminação de sua seleção da Copa do Mundo de 2026, em seguida à derrota por 1 a 0 para a Espanha, na noite de ontem, segunda-feira, nas oitavas de final.

Essa derrota frustrou os sonhos do artilheiro histórico, de 41 anos, de levantar a Copa do Mundo, já que “O Don” confirmou logo após a partida que esse confronto marcou sua última e definitiva participação na história das edições da Copa do Mundo.

O palmarés de Ronaldo está repleto de todos os títulos possíveis, exceto o da Copa do Mundo, com o qual ele esperava quebrar sua maldição neste verão, ao participar da competição pela sexta vez.

Ronaldo alcançou seu melhor resultado na Copa do Mundo ao ficar em quarto lugar na edição de 2006; ficou pela fase das oitavas de final nas edições de 2010 e 2018; chegou às quartas de final na Copa do Mundo de 2022; e foi eliminado na fase de grupos na edição de 2014.

Após essa amarga eliminação, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, fez questão de homenagear o ícone nacional e elogiar sua trajetória, conforme noticiado pelo site “Foot Mercato”; ele destacou o impacto enorme e duradouro que Ronaldo causou no futebol português ao longo das duas últimas décadas.

O primeiro-ministro afirmou, em declarações oficiais, que o astro, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, permanecerá para sempre um símbolo de liderança e um comandante inspirador, descrevendo-o como “a maior ícone da história de Portugal” — uma homenagem oficial que foi muito apreciada pelo jogador e por seus torcedores em todo o mundo, apesar da amargura da despedida.

Vale lembrar que Ronaldo conquistou três títulos com a seleção portuguesa, incluindo o mais cobiçado, a Euro 2016, além de duas conquistas da Liga das Nações.