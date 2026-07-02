Após a despedida da Copa do Mundo... Salem Al-Dossari define sua posição sobre a aposentadoria da seleção

Salem Al-Dossari, capitão do Al-Hilal e da seleção saudita, definiu sua posição em relação à aposentadoria internacional, após a eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 ainda na fase de grupos, após terminar em último lugar no Grupo 8 com dois pontos, conquistados no empate com o Uruguai e Cabo Verde, contra uma goleada sofrida da Espanha por 4 a 0.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que Salem Al-Dossari rejeitou a ideia de se aposentar do futebol internacional após a eliminação da Copa do Mundo, apesar de alguns torcedores terem exigido isso dele.

Al-Dosari deseja liderar a seleção saudita nas próximas competições, especialmente na Copa do Golfo Árabe e na Copa das Nações Asiáticas, que serão sediadas pela Arábia Saudita no final deste ano e no início do próximo.

O “Tornado” sofreu visivelmente na Copa do Mundo, não tendo conseguido marcar nem dar assistências para nenhum gol, apesar de ter participado de todas as partidas da fase de grupos contra Uruguai, Espanha e Cabo Verde, principalmente como titular.

Al-Dosari não conseguiu assumir sozinho a liderança histórica dos artilheiros da seleção saudita na Copa do Mundo, ficando empatado com Sami Al-Jaber, com três gols cada.

Por outro lado, Salem Al-Dosari tornou-se o segundo jogador saudita com mais participações na Copa do Mundo ao longo da história, empatado com Sami Al-Jaber, Abdullah Suleiman e Hussein Abdul-Ghani, com 9 partidas, ficando a apenas uma partida atrás de Mohammed Al-Deayea.